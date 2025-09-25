Huawei AR-GE Kodlama Maratonu BTK'de: Sayan'dan Yapay Zeka ve Yerli Teknoloji Vurgusu

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:33
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez yerleşkesinde, Huawei Türkiye işbirliğiyle düzenlenen AR-GE Kodlama Maratonu kapanış töreni ile Yapay Zeka ve Bulut Bilişim Zirvesi 2025 açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve kurum temsilcileri konuştu.

Ömer Fatih Sayan: Yapay zeka insani kalkınmanın anahtarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yapay zekanın sadece teknolojik bir trend olmadığını, aynı zamanda insani kalkınmanın bir anahtarı olduğunu vurguladı. Sayan, "Yapay zeka çağının eşiğindeyiz ve bu çağ, teknolojiyi yöneteceğimiz değerler ile toplumsal yapımızı, etik anlayışımızı ve kültürel geleceğimizi de şekillendirecek." dedi.

Sayan, yapay zekanın "baş döndürücü bir hızla gelişmeye, üretmeye ve kendini yenilemeye devam ettiğini" belirterek, Türkiye'nin bu süreçte pasif kalmayacağını; "Biz üreten, yöneten, şekillendiren bir ülke olacağız. Biz, bu çağın nesnesi değil, öznesi olacağız." sözleriyle kararlılığını ifade etti.

Fiber optik ağlar, 5G baz istasyonları ve düşük gecikmeli haberleşme sistemlerinin geleceğin "akıllı devlet" modelinin temel taşları olacağını belirten Sayan, Bakanlık ve BTK olarak dijital dünyanın temellerini sağlam atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yapay zekanın yaygınlaşması ve BTK raporu

Sayan, BTK'nin Büyük Veri ve Yapay Zeka Araştırma Raporu'na dikkat çekerek yapay zekanın sağlık, finans, ulaşım ve eğitim gibi kritik sektörlerde hızla yayıldığını ve köklü dönüşümler başlattığını ifade etti. Türkiye'de e-Devlet Kapısı'ndan vergi denetimine, yüz tanımadan hasta takip sistemlerine kadar pek çok alanda yapay zeka çözümlerinin kullanıldığını belirtti.

Gelecekte yapay zekanın yalnızca sorulara cevap vermeyeceğini; düşünceleri anlamaya, ihtiyaçları hissetmeye başlayacağını ve bu dönüşümün itici gücünün bulut bilişimin sınırsız kapasitesi olacağını söyledi. "Görevimiz, bu teknolojileri doğru yönlendirmek, insanlığın ortak yararına, hayatı kolaylaştıran, üretkenliği artıran, güvenliği sağlayan bir geleceğe dönüştürmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kritik alanlarda kesintisiz iletişim: Yakın yörünge IoT uyduları

Sayan, BTK'nin Türkiye'de ilk kez yakın yörünge uyduları üzerinden nesnelerin interneti (IoT) haberleşme hizmetlerini yetkilendirdiğini belirterek bunun tarımdan lojistiğe, enerjiden afet yönetimine kadar pek çok kritik alanda kesintisiz iletişim sağlayacağını bildirdi.

Yerli yazılımdan haberleşme sistemlerine, mikro çiplerden yapay zeka algoritmalarına ve uzay teknolojilerine kadar ülke kaynaklarıyla üretim ve ihracat hedeflendiğini vurgulayan Sayan, "Her bir yerli ürün, bağımsızlığımızın en somut teminatı." ifadesini kullandı. Ayrıca dijital sistemlerin korunmasının da üretim kadar önemli olduğunu, "Dijital sınırlarımızı korumak, en az sınır güvenliği kadar hayati bir konu." sözleriyle dile getirdi.

Sayan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu rotayı çizerken pusulamız, milletimizin değerleri, hızımız, gençlerimizin enerjisi, güvencemiz ise kendi yerli ve milli imkanlarımız olacak."

Gençlere çağrı: Üretin, lider olun

Sayan, teknoloji ve dijital platformların gençlere yeni ufuklar açtığını belirterek gençlere yönelik mesajlarını paylaştı: "Şunu unutmayın, bir ülkenin en büyük gücü, kendi gençlerinin özgüveni ve üretkenliğinde saklı. ... Sizler sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üretici, hatta lider olabilirsiniz. Sizden beklentimiz çok büyük."

Gençlere merak etmeleri, araştırmaları, üretmeleri ve kendilerini korumaları çağrısında bulundu: "Bizim görevimiz size güvenli yollar açmak, ama o yolları koşarak aşacak olan sizlersiniz. Kendi potansiyelinize inanın."

BTK Başkanı ve Huawei Türkiye'den mesajlar

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilir, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke olması için gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vizyoner bakış açısının belirleyici olduğunu söyledi. Karagözoğlu, yerli ve milli üretim anlayışını benimseyerek dışa bağımlılığı azaltmanın önemine dikkat çekti ve gençlere "Kendinizi daima geliştirin, yeni teknolojilere açık olun" çağrısı yaptı.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ise Türkiye'nin stratejik konumuna, genç nüfus ve yetenek potansiyeline işaret etti. Shi, Huawei Türkiye'nin 23 yıldır sürdürdüğü faaliyetler sonucunda 1600'den fazla çalışanın yüzde 95'inin yerel olduğunu belirtti ve şirketin vizyonunu "Türkiye için Türkiye'dir." sözleriyle özetledi. Shi ayrıca "Dünyayı değiştiren her zaman gençlerdir." vurgusunu yaptı.

Ödüller ve kapanış

Konuşmaların ardından Ar-Ge Kodlama Maratonu'na katılan ve geliştirdikleri projelerle dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi. Etkinlik, yapay zeka ve bulut bilişim alanında farkındalık ve yerli üretim hedeflerinin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) merkez yerleşkesinde, Huawei Türkiye ve BTK işbirliğiyle düzenlenen "AR-GE Kodlama Maratonu"nun kapanış ve "Yapay Zeka ve Bulut Bilişim Zirvesi 2025"in açılış etkinliği düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

