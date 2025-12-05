Sarıgöl'de Sultaniye Üzümünde Hasat Sona Yaklaşıyor

Hasat süreci Temmuz'dan Aralık ortasına kadar devam ediyor

Manisa’nın dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovası’nda üzüm hasadında sona yaklaşıldı.

Hasat, Temmuz ayında erkence üzüm çeşitleriyle başladı. Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimleri aralıksız sürüyor.

Aralık ayının ilk haftasında sürdürülen kesimler, örtü altındaki bağlarda sararan yapraklar arasından toplanarak taze şekilde pazarlara ulaştırılıyor. Hasadın Aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Üreticiden fiyat ve verim değerlendirmesi

Sarıgöl’ün Baharlar Mahallesi’nden üzüm üreticisi Nuri Uyanık üretim ve fiyatlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Şu an bağlarda üzüm azaldı. İhracat yok gibi denilebilir. İç piyasada mahallenin içinde 40-50 liradan satılıyor. İç piyasaya yönelik fiyatlar ise kalitesine göre 25-35 lira arasında değişiyor. Yağışlar başlamadığı için kesimler hız kazandı.

MANİSA’NIN DÜNYACA ÜNLÜ SULTANİYE ÜZÜMÜNÜN YETİŞTİRİLDİĞİ SARIGÖL OVASI’NDA ÜZÜM HASADINDA SONA YAKLAŞILDI.