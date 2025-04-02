Ali İlker Tosun: TKDK Destekleriyle Mis Kokulu İşini Kurdu ve İhracata Hazırlanıyor

Ali İlker Tosun’un Mis Kokulu Hayali Gerçekleşti

Çocukluk yıllarında kasap dükkanında çıraklık yapan Ali İlker Tosun, "mis gibi kokacağı bir iş sahibi olma" hayalini gerçekleştirerek Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteği ile kolonya ve tıbbi aromatik bitkilerden yağ üreten bir fabrika kurdu.

Hobi Olarak Başladı, Büyük Bir Yatırıma Dönüştü

Tosun, üniversite yıllarında hobi olarak esans denemeleri yapmaya başladı. Zamanla eğitimini tamamladıktan sonra bankacılık sektöründe çalışmaya başladı. Ancak bu süreçte talep gören kokular üretmeye de yöneldi. Eşinin desteği sayesinde İstanbul'da küçük bir dükkanda esans üretimine adım attı.

Banka kariyerini sürdürerek aynı zamanda esans üretimini yürüten Tosun, 2013 yılında Çorum'da kendi işini kurmaya karar verdi. İlk üretimini Çorum Sanayi Sitesi'nde başlattı ve kısa süre içinde işini büyüterek dükkanını genişletti.

TKDK ile Yatırım Projesi

Gelecekte ham madde üretimi için bir fabrika kurmayı hedefleyen Tosun, TKDK'nın yönlendirmesi ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapma kararı aldı. Hazırladığı 7,2 milyon lira bütçeli projeye, TKDK'den 3,8 milyon lira hibe desteği aldı.

Başarıya Giden Yolda Dürüstlük ve Azim Ön Planda

Tosun, geldiği noktaya bazen kendisinin de inanamadığını belirterek, "Azimle çalışan herkes başarılı olacaktır" dedi. Şu anda Çorum OSB'de 11 bin metrekare alanda üretim yapan Tosun, hedeflerinin global markalaşmak olduğunu ifade etti.

TKDK'nın Desteğiyle Global Marka Olmayı Hedefliyor

TKDK'nın verdiği destekle daha katma değerli ürünler ürettiklerini dile getiren Tosun, "Bu süreçte 100'e yakın aromatik bitkinin yağını üretiyoruz ve ürünlerimizi Golonya markasıyla yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmaya başladık" şeklinde konuştu.

Tosun, TKDK ile birçok proje geliştirmeye ve destek almaya devam edeceğini vurgulayarak, Türkiye'den çıkan bir global marka olmayı hedefliyor.