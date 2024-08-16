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Ali Kopuz'dan Hayvancılık Destekleri Üzerine Önemli Değerlendirme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, hayvancılık desteklerinin uzun vadeli planlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:59
Ali Kopuz'dan Hayvancılık Destekleri Üzerine Önemli Değerlendirme

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'un Hayvancılık Destekleri Üzerine Açıklamaları

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, hayvancılıkla ilgili desteklerin geleceğe umutla bakılmasını sağlamak için 3 yıllık bir süre zarfında verilmesinin önemini vurguladı.

Destekler ve Uygulamalar

Kopuz, desteklerin mutlaka orta ve uzun vadeli planlanması gerektiğini belirtti. "2024-2026 yıllarını kapsayan bu destekler, sektörün daha güvenli bir geleceğe taşınmasına yardımcı olacaktır" dedi.

Ali Kopuz, Borsa'nın ağustos ayı meclis toplantısında desteklerin daha açık anlaşılır bir şekilde tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, büyükbaş hayvanlar için 1000 lira, küçükbaş hayvanlar için 200 lira temel destek sağlandığını açıkladı. Aile besiciliği, genç çiftçi ve kadın çiftçi gibi kriterleri karşılayanların bu tutarların üzerine ilave katsayılar alacağını ifade etti.

İlave Desteklerin Önemi

Kopuz, "Bir buzağı için 1000 lira destek öngörülmekte; ancak ek desteklerle bu rakamın 12 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtmek isterim. Yanı sıra, bu desteklerin üreticilere anlatılması büyük önem taşıyor" dedi.

Üreticilerin destekler hakkında detaylı bilgi edinmeleri gerektiğini söyleyen Kopuz, Tarım Müdürlüklerinin bu konuda kaynak olarak kullanılabileceğini vurguladı. "Desteklerin gerekliliklerini karşılayan üreticiler, diğerlerine göre katbekat daha fazla destek alabilirler" şeklinde konuştu.

Planlı Tarımsal Üretim ve Performans

Başkan Kopuz, hayvancılık sektöründeki zorlukların arttığını da belirtti. "Son yıllardaki ekonomik zorluklar ve küresel gelişmeler, hayvancılık sektörünü olumsuz etkiledi. Bu nedenle, tarım ve onun bir parçası olan hayvancılık desteklerinin planlı olması şart" diye ekledi.

Son olarak, başkan yeni modelin, verimli ve kaliteli üretimi teşvik etmek amacıyla performansa dayalı destekler sunacağını kaydetti. "Verimlilik kriterlerini karşılayan üreticiler, bekledikleri desteği alacaklar" diye sözlerini tamamladı.

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