Allianz Türkiye: 2025'te Sektör Enflasyonun Üzerinde Büyüyecek

Allianz Türkiye, 2025 Büyüme Öngörüsünü Açıkladı
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, 2025 yılında sigorta sektörünün enflasyonun üzerinde büyüyeceğini öngördüklerini belirtti. Yıl Sonu Söyleşileri kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkan, sektörde bu yıl artan teknik karlılık odağına vurgu yaptı.
2024'te Enflasyon Kontrol Altına Alınacak
Gürkan, 2024 yılı itibarıyla enflasyonun kontrol altına alınacağını ve sektör genelinde yatırım geliri performansının yükseleceğini dile getirdi. “Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşme trendine girmesiyle birlikte faizlerin de kademeli olarak düşmesini bekliyoruz” Büyüme stratejilerinin Türkiye'nin ekonomik ve demografik dinamiklerine dayanarak şekillendirildiğini ifade eden Gürkan, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti. Gürkan, Allianz Türkiye'nin sağlık sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. “Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası alanında 2 milyonu aşan müşteri sayısına ulaştık” 2024 yılı itibarıyla 1,25 milyon BES katılımcısına ve 182 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, “2024 sonu itibarıyla katılımcı sayısının 1,27 milyona, fon büyüklüğünün ise 200 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” Allianz Türkiye, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attı. Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarla %90'dan fazla fonksiyonun dijitalleştirildiğini belirtti. “Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık” Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.
Stratejik Öncelikler Belirlendi
Sağlık ve Bireysel Emeklilikte Önemli Başarılar
Bireysel Emeklilik ve Fon Büyüklüğü Artacak
Dijitalleşme Süreci Hız Kazanıyor
Büyüme stratejilerinin Türkiye'nin ekonomik ve demografik dinamiklerine dayanarak şekillendirildiğini ifade eden Gürkan, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti.
Gürkan, Allianz Türkiye'nin sağlık sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. “Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası alanında 2 milyonu aşan müşteri sayısına ulaştık” 2024 yılı itibarıyla 1,25 milyon BES katılımcısına ve 182 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, “2024 sonu itibarıyla katılımcı sayısının 1,27 milyona, fon büyüklüğünün ise 200 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” Allianz Türkiye, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attı. Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarla %90'dan fazla fonksiyonun dijitalleştirildiğini belirtti. “Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık” Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.
2024 yılı itibarıyla 1,25 milyon BES katılımcısına ve 182 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, “2024 sonu itibarıyla katılımcı sayısının 1,27 milyona, fon büyüklüğünün ise 200 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz” Allianz Türkiye, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attı. Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarla %90'dan fazla fonksiyonun dijitalleştirildiğini belirtti. “Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık” Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.
Allianz Türkiye, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attı. Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarla %90'dan fazla fonksiyonun dijitalleştirildiğini belirtti. “Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık” Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı. Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.
Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.