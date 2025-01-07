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Allianz Türkiye: 2025'te Sektör Enflasyonun Üzerinde Büyüyecek

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, sektörde 2025 yılında enflasyonun üzerinde büyüme beklediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:28
Allianz Türkiye: 2025'te Sektör Enflasyonun Üzerinde Büyüyecek

Allianz Türkiye, 2025 Büyüme Öngörüsünü Açıkladı

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, 2025 yılında sigorta sektörünün enflasyonun üzerinde büyüyeceğini öngördüklerini belirtti. Yıl Sonu Söyleşileri kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkan, sektörde bu yıl artan teknik karlılık odağına vurgu yaptı.

2024'te Enflasyon Kontrol Altına Alınacak

Gürkan, 2024 yılı itibarıyla enflasyonun kontrol altına alınacağını ve sektör genelinde yatırım geliri performansının yükseleceğini dile getirdi. “Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşme trendine girmesiyle birlikte faizlerin de kademeli olarak düşmesini bekliyoruz”

Stratejik Öncelikler Belirlendi

Büyüme stratejilerinin Türkiye'nin ekonomik ve demografik dinamiklerine dayanarak şekillendirildiğini ifade eden Gürkan, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti.

Sağlık ve Bireysel Emeklilikte Önemli Başarılar

Gürkan, Allianz Türkiye'nin sağlık sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında önemli başarılar elde ettiğini kaydetti. “Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası alanında 2 milyonu aşan müşteri sayısına ulaştık”

Bireysel Emeklilik ve Fon Büyüklüğü Artacak

2024 yılı itibarıyla 1,25 milyon BES katılımcısına ve 182 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, “2024 sonu itibarıyla katılımcı sayısının 1,27 milyona, fon büyüklüğünün ise 200 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz”

Dijitalleşme Süreci Hız Kazanıyor

Allianz Türkiye, dijitalleşme konusunda da önemli adımlar attı. Gürkan, sigorta ve emeklilik ürünlerini kapsayan mobil uygulamalarla %90'dan fazla fonksiyonun dijitalleştirildiğini belirtti. “Dijital kanalların kullanımını artırmak için oluşturduğumuz dijital migrasyon komiteleriyle yüzde 80'e varan dijitalleşme oranı yakaladık”

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine...

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine...

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, "Yıl Sonu Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerini aktardı.

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