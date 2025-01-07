Allianz Türkiye: 2025'te Sektör Enflasyonun Üzerinde Büyüyecek

Allianz Türkiye, 2025 Büyüme Öngörüsünü Açıkladı

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan, 2025 yılında sigorta sektörünün enflasyonun üzerinde büyüyeceğini öngördüklerini belirtti. Yıl Sonu Söyleşileri kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürkan, sektörde bu yıl artan teknik karlılık odağına vurgu yaptı.

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