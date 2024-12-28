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EPDK'dan 2025 Yılı İçin Önemli Tarifeler Açıklandı

EPDK, EÜAŞ ve TEİAŞ için belirlenen 2025 yılı gelir tavanlarını ve tarifeleri açıkladı. Elektrik fiyatlarında önemli değişiklikler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:42
EPDK'dan 2025 Yılı İçin Önemli Tarifeler Açıklandı

EPDK, 2025 Yılı İçin Gelir Tavanlarını Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için 2025 yılına ait gelir tavanını belirledi. EPDK'nın bu kapsamda aldığı kararlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete'de yayımlandı.

EÜAŞ Gelir Tavanları

Belirlenen verilere göre; EÜAŞ’ın 2025 yılı sistem kullanım gelir tavanı 73 milyar 49 milyon 102 bin 367 lira olarak tespit edildi. EÜAŞ’ın sistem işletim gelir tavanı ise 22 milyar 640 milyon 385 bin 225 lira oldu.

TEİAŞ Tarife Düzenlemeleri

TEİAŞ tarafından uygulanacak iletim sistem kullanım tarifeleri de 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. Üreticiler ve tüketiciler için İletim Sistemi ve Sistem Kullanımı Tarifelerinin Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 15 bölgeye ilişkin üretim ve tüketim bazlı tarifeler belirlendi.

Aktif Elektrik Enerjisi Toptan Satış Tarifesi

EÜAŞ tarafından belirlenen aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde ise dağıtım şirketlerine, teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında satışlarda kilovatsaat başına 175 kuruş; genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise 380 kuruş uygulanacağı kaydedildi.

Son Kaynak Tedarik Tarifesindeki Değişiklikler

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yaptı. Yeni tebliğe göre, 6. maddenin beşinci fıkrasında yer alan Kurulca belirlenen katsayılar, 1 Ocak’tan itibaren mesken tüketici grubu için 1,05 diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanacak.

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