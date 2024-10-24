Alman Ekonomisinde Yavaşlama Devam Ediyor

Almanya'nın Ekonomik Durumu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin yaz aylarında küçülmeye devam ettiğini ve dördüncü çeyrekte ekonomik faaliyetlerin zayıf kalmasının beklendiğini duyurdu.

Bundesbank, ekim ayı raporunda, Alman ekonomisinin, 2022 ortalarından itibaren devam eden zayıf bir dönem içerisinde olduğunu belirtti. Raporda, ekonomik durgunluğun büyük ve uzun süreli bir resesyon anlamına gelmediği ifade edildi.

GSYH'de Düşüş Beklentisi

İlkbaharda %0,1 daralan Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) için üçüncü çeyrekte "yine hafif bir düşüş" öngörülüyor. Raporda, "Ekonomik faaliyetler dördüncü çeyrekte durgunlaşabilir. " ifadesine yer verildi.

Enflasyon ve Dış Talep Sorunları

Almanya’daki yıllık enflasyonun eylül ayında %1,8'e düştüğüne değinilirken, yıl sonuna kadar tekrar yükselme ihtimali üzerinde duruldu. Alman sanayisi, dış talepteki azalma nedeniyle büyümekte zorlanıyor. Raporda, "Alman sanayi ürünlerine yönelik dış talep, Almanya'nın pazarlarındaki ılımlı büyümeye rağmen şu anda çok az toparlanıyor." denildi.

Teknik Resesyon Riski

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ve yapısal değişiklikler gibi etkenler nedeniyle büyüme zorlukları yaşıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüş olabileceğini değerlendirmekte. Almanya, geçmişte de başlamış olan bir küçülme sürecine girmek üzere; teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak tanımlanmaktadır. Ülke, 2020 yılında salgın etkisiyle ilk kez resesyon yaşamıştı.

Büyüme Tahminleri ve IMF Raporu

Ifo, 5 Eylül tarihinde, ülkenin 2024 ve sonraki yılı için büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra çekmişti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise 22 Ekim tarihinde Almanya'nın büyüme tahminini %0,2'den %0'a indirdi.

Almanya, geçen yıl da yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri, zayıf dış talep ve diğer olumsuz faktörler nedeniyle %0,3 daralmıştı ve G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olma unvanını taşımaktaydı. Eğer 2023'te de küçülmeye devam ederse, G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olmaya devam edecek.