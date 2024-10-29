Alman Otomotiv Sektöründe Dönüşüm: 2035'e Kadar 190 Bin İş Kaybı Bekleniyor

Alman Otomotiv Sektöründe Büyük Değişim

Alman otomotiv endüstrisi, demografi ve karbonsuzlaşma nedeniyle köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşümün 2035 yılına kadar yaklaşık 190 bin kişilik iş kaybına yol açabileceği bildirildi.

Raporda Öne Çıkan Veriler

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) adına Prognos araştırma enstitüsü tarafından ortaya konan "Otomotiv Endüstrisi Dönüşümü: İstihdam Nasıl Değişiyor?" adlı rapora göre, 2035 yılı itibarıyla sektördeki iş gücü arzı demografik sebeplerle %6,3 oranında azalacak. Elektrikli araçlara geçiş nedeniyle genel işçi talebinin de azaldığı belirtiliyor. Bu azalmanın boyutu ise belirsizliğini koruyor.

Geçmişteki İş Kaybı

Almanya'nın otomotiv sektörü, 2019-2023 döneminde 46 bin kişilik istihdam kaybı yaşadı. Bu durum, çoğunlukla elektrikli araçlara geçişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Eğer azalma eğilimi devam ederse, 2035 yılına kadar toplam istihdam sayısında 190 bin kişi kaybı gerçekleşecek.

Rekabet Gücünde Düşüş

Raporda yer alan bir diğer önemli nokta ise yüksek vergi oranları, artan elektrik fiyatları ve geniş bürokrasi nedeniyle Almanya'nın otomotiv sektöründeki rekabet gücünün kaybedilmesi. Bu durumu düzeltmek için siyasi irade ve eylem çağrısı yapıldı.

Volkswagen'in Fabrika Kapatma Planları

VDA'nın raporu, Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Almanya'da en az üç fabrikanın kapatılmasını ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığını duyurmasından hemen sonra yayınlandı. Almanya'daki otomobil üreticileri, enflasyon, yüksek enerji maliyetleri, yavaş ekonomik büyüme ve artan rekabet ortamıyla birlikte zorlu günler geçiriyor.

Mali Gerilimler ve Elektrikli Araçlara Geçiş

Yıllık yaklaşık 280 milyar avro ihracat yapan Alman otomobil üreticileri, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için baskı altındalar. Elektrikli araçlara geçiş süreci, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde temini nedeniyle zorlu bir hal almayı sürdürüyor. Sektörde batarya teknolojisine büyük yatırımlar yapılırken, artan maliyetlerle başa çıkılmaya çalışıyor.