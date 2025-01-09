Alman Sanayi Üretimi Artıyor, Ancak Toparlanma Beklentisi Yok!

Almanya'da Sanayi Üretimi Yüzde 1,5 Arttı

Almanya'da sanayi üretimi, Kasım 2024’te %1,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmesine rağmen, uzmanlar gelecekte sanayide toparlanma beklemiyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan geçici verilere göre, sanayi üretimi, Kasım ayında bir önceki aya göre %1,5 artış gösterdi. Ekim ayı üretim verisi de revize edilerek %0,4 düşüş olarak güncellendi.

Beklentilerin Üzerinde Artış

Piyasalarda sanayi üretimine yönelik beklentiler, Kasım ayında %0,5 artış bekleniyordu. Sanayi üretimi, Eylül'de %2 ve Ekim'de %0,4 daralmıştı. Kasım verileri, enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminde %1 artış sağladı. Sermaye malı üretimi %1,4, ara malı üretimi ise %0,5 oranında artış gösterdi. Tüketim malları üretiminde %0,9 ve enerji üretiminde %5,6 yükseliş kaydedildi.

Uzmanlardan Kötü Haber

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'nın açıklamasında, sanayi üretiminin üç aylık karşılaştırmada Eylül-Kasım döneminde %1,1 azaldığı ifade edildi. Bakanlık, "Daha olumlu bir gelişme olmasına rağmen, genel sanayi üretiminde bir geri dönüş belirtisi yok" dedi. Devam eden jeopolitik belirsizlikler ve düşük gelen siparişler nedeniyle önümüzdeki aylarda kayda değer bir toparlanma beklenmediği vurgulandı.

Teknik Bir Toparlanma mı?

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, bu artışın teknik bir toparlanma olduğunu belirterek, "Alman sanayisinde süregelen çöküşü gözler önüne seriyor. Aralık ayında da küçük bir artış olmazsa önümüzdeki çeyrek daralmadan kaçınılması zor" dedi. Brzeski, Kovid-19 salgının ardından sanayi üretiminin hala öncesi seviyelerin %10 altında olduğunu kaydetti.

Alman Ekonomisi Büyüyemiyor

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Ancak, küresel ekonomideki yavaşlama ve artan rekabet gibi faktörler, sektörü olumsuz etkiliyor. 2023 yılında ekonomi, yüksek enflasyon ve zayıf dış talep nedeniyle %0,3 daraldı ve Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu. Almanya Merkez Bankası, 2024'te %0,2 küçülme bekliyor.

Sonuç olarak, Alman sanayi üretimindeki artış umut verse de, genel ekonominin durumu ve jeopolitik belirsizlikler, uzun vadede toparlanma beklentilerini olumsuz etkiliyor.