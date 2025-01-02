Alman Sanayisi 2024'ü Küçülerek Tamamladı: İmalat PMI 42,5'e Geriledi

Alman Sanayisi Daralmaya Devam Ediyor

Almanya, 2024 yılını üretim ve siparişlerdeki gerilemeler nedeniyle küçülerek kapatıyor. S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Aralık 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklandı. Verilere göre, ülkede kasım ayında 43 puan olan imalat sanayi PMI, aralıkta 42,5 puana inerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Çarpıcı Düşüş ve Durağan Beklentiler

Almanya'nın imalat sanayi PMI, 2024'ü faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin oldukça altında tamamladı. Şirketlerde istihdam ve stokların azalması, üretim ve yeni siparişlerdeki hızlı düşüşler dikkat çekiyor. Yıllık planlamalar ise durağan beklentilerle devam ediyor.

S&P Global ve HCOB tarafından yapılan ortak açıklamada, "Almanya'nın imalat sektörü 2024’ü hayal kırıklığıyla kapatarak hem üretimde hem de yeni siparişlerde keskin ve hızlı düşüşler kaydetti" denildi.

Ekonomik Durgunluk ve Gelecek Beklentileri

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, imalat sektöründeki durumun hala oldukça vahim olduğunu vurguladı. Üretimdeki hızlı düşüş ve azalan yeni siparişlerin, sektörün yakın zamanda durgunluktan çıkamayacağını gösterdiğini belirtti.

De la Rubia, geçen yıl şirketlerin personel azalttığını ve birikmiş siparişlerin genel olarak düştüğünü aktardı. İmalat sektöründe iki buçuk yıldır süren durgunluğun, 2025'in ikinci yarısında sona erebileceğini; çünkü o zaman Almanya'nın yeni bir hükümetinin olacağını söyledi.

Alman Ekonomisi Zor Durumda

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturmakta olup, ihracata bağımlı yapısıyla küresel ekonomik yavaşlama, artan Çin rekabeti ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmektedir.

2023 yılında, alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyon, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve yüksek faiz oranları nedeniyle Almanya'nın ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştır. Böylece Almanya, G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke olmuştur.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılığın etkileri, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişimlere bağlı olarak, ekonominin 2024'te de yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor. Ekonomistler de 2025 yılı için düşük büyüme tahmininde bulunuyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçilmesi durumunda dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla gümrük vergilerini artıracağını duyurdu. Trump'un, Avrupa Birliği ithalatına yönelik korumacı politikalarının, ihracata dayalı Alman ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Almanya, toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye gerçekleştirmekte.