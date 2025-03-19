Almanya: AB'de Rus Gazı Yeniden İthal Edilmeyecek

Almanya, Rus Gazı İthalatına Yeniden Yönelim Olmadığını Açıkladı

Alman hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan doğal gaz ithalatını yeniden başlatmasına dair bir girişim olmadığını duyurdu. Artan enerji maliyetleri ve Asya'dan gelen enerji arzı rekabeti, Avrupa iş dünyasında Rus gazına yönelik yeniden boyutlanan talepleri artırıyor.

AB Komisyonu Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Almanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yakında Rusya'dan gelen doğal gaz, petrol gibi tüm fosil yakıtların alımının tamamen durdurulması için bir plan açıklayacak. Almanya, bu durumda Rus doğal gaz ithalatının yeniden başlamasına dair bir neden görmüyor.

Enerji Piyasasındaki Dengesizlikler

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, doğal gaz ve petrol arzında belirsizlikler yaratarak enerji piyasalarında dengesizliklere neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'daki barış açıklamaları, yüksek enerji maliyetleri ile mücadele eden Almanya iş dünyasında Rus gazının ithalatına ilişkin beklentileri artırmıştı.

Kuzey Akım 2 ve Enerji İşbirliği

Alman basınında, Baltık Denizi'nden geçerek hala hayata geçirilemeyen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının kullanımına dair ABD ve Rusya işbirliği hakkında çeşitli haberler yer aldı. Öte yandan, Rusya 2022 yılında, Avrupa’ya ana gaz tedarikini sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattını kapatmıştı. Almanya ve AB, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte, Rus gazı ve petrol ithalatını aşamalı olarak durdurma kararını aldı.

Almanya'nın Enerji Bağımlılığı

Ukrayna'daki savaş öncesi dönemde, Almanya, ihtiyacının yarısından fazlasını doğal gaz, ham petrolün yüzde 34'ünü ve taş kömürde yüzde 50'sinden fazlasını Rusya'dan karşılıyordu.