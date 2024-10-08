Almanya'da 2023'te Köpek Vergisinde Rekor Gelir

Almanya'da Köpek Vergisinde Yeni Bir Rekor

2023 yılı, Almanya için köpek vergisi gelirleri açısından tarihi bir zirveyi işaret ediyor. Ülkede belediyeler, köpek sahiplerinden toplamda 421 milyon avro vergi topladı ve bu, önceki yıla göre yüzde 1,6’lık bir artış gösterdi.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), bu verilerin arkasındaki sebepleri değerlendirirken, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın, sahip oldukları köpek sayısına ve ırklarına bağlı olarak değiştiğine dikkat çekti. Ancak, yüksek vergi gelirlerinin çok sayıda köpek sahibi olunduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Evcil Hayvanların Bakım Maliyetleri

Almanya'da bir köpeğe sahip olmanın yalnızca vergi ödemekle sınırlı kalmadığına da dikkat çekildi. 2023 yılı itibarıyla köpek ve kedi maması fiyatlarının ortalama yüzde 17 oranında arttığı belirtildi. Bu durum, evcil hayvan sahiplerini ek maliyetlerle karşı karşıya bırakıyor.

Köpek Vergisinin Yapısı ve Cezalar

Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, hanelerin yerel belediyeleri tarafından belirleniyor. Almanya'da köpek sahipleri, her yıl bu vergiyi ödemekle yükümlü olup, vergi beyannamesini vermeyenler ya da bu vergiyi ödemeyenler için cezai yaptırımlar uygulanabiliyor.

Kovid-19'un Etkisi

Kovid-19 salgını döneminde, daha fazla insanın köpek sahibi olmasıyla birlikte, Evcil Hayvan İşletmeleri Derneği (ZZF) ve Evcil Hayvan Sanayi Derneği (IVH) tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, Almanya'daki hanelerde 2023 itibarıyla yaklaşık 10 milyon 500 bin köpeğin yaşadığı kaydedildi.