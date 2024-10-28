Almanya'da IG Metall Sendikası Uyarı Grevleri İçin Hazırlık Yapıyor

Almanya'da IG Metall Sendikası Grev Kararı Aldı

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası olan IG Metall, elektrik mühendisliği ve metal endüstrilerindeki işverenlere yönelik ücret artırımı baskısı oluşturmak amacıyla uyarı grevi kararı aldı. Sendika, 29 Ekim tarihinden itibaren ülkede toplu grev çağrısında bulundu.

Uyarı Grevlerinin Detayları

IG Metall tarafından yapılan açıklamada, metal ve elektrik sektörlerine mensup üyelerinin ülke genelinde uyarı grevlerine katılması istendi. Bu grevlerin birkaç saat süreceği ve bazı şirketlerde gece yarısı gibi erken saatlerde başlayacağı duyuruldu.

Ücret Artışında Anlaşmazlık

Sendikanın bu grev kararı, işverenlerin 3,9 milyon çalışana yönelik yüzde 3,6'lık toplam zam teklifini reddetmesinin ardından geldi. Alman işverenler, otomotiv ve metal sektörlerinde çalışanlar için Temmuz 2025'ten itibaren yüzde 1,7, bir yıl sonra ise 27 aylık süre için yüzde 1.9 ek zam önerisinde bulundu. Buna karşın IG Metall, yüzde 7 oranında zam talep ediyor.

Ekonomik Zorluklar ve Yükselen Enflasyon

Sendika, yıllardır süren yüksek enflasyonun ardından çalışanların alım gücünde ciddi bir azalma yaşandığını ifade ediyor. IG Metall Başkanı Christiane Benner, "İşverenlerin düşük teklifi, onların durumun ciddiyetini kavrayamadıklarını gösteriyor. Sektördeki 3,9 milyon çalışan daha fazla paraya ihtiyaç duyuyor. Artan alım gücü ile ekonomiyi de canlandırabiliriz," şeklinde yorumda bulundu.

Alman Ekonomisindeki Yapısal Sorunlar

Alman hükümeti, Çin gibi yurt dışından gelen rekabet, zayıf talep ve sanayideki yapısal sorunları aşmak için reform yapma baskısıyla karşı karşıya. Uygulanan iş modelinin etkinliğini yitirdiği ve Doğu Avrupa'daki ucuz iş gücünün sorunları çözmediği vurgulanıyor.