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Almanya'da İş Dünyası Güveni Beklenmedik Şekilde Yükseldi

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, Ocak ayında 85,1 puana çıkarak şirketler arasında iyimserlik sağladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:14
Almanya'da İş Dünyası Güveni Beklenmedik Şekilde Yükseldi

Almanya'da İş Dünyası Güvenindeki Beklenmedik Artış

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, geçtiğimiz ay 84,7 puan iken, bu ay 85,1 puana yükselerek iki aylık düşüşe son verdi. Bu artış, şirketlerin mevcut ekonomik durumu daha olumlu değerlendirmesiyle ilişkili.

Ifo'nun Araştırma Sonuçları

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katıldığı Ocak ayı İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı. Endeks, Aralık 2024’te 84,7'de iken, Ocak'ta 85,1'e yükseldi. Beklentilerin aksine yükseliş gösteren bu endeks, Alman ekonomisinin önemli ekonomik barometrelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Sektörel Güven Durumu

Söz konusu dönemde, Ifo Beklentiler Endeksi 84,4'ten 84,2 puana düşerken, Mevcut Durum Endeksi ise 85,1’den 86,1'e yükseldi. Ancak açıklamada, Alman imalat sektöründeki güvenin daha da zayıfladığına vurgu yapıldı. Gelen siparişlerin azalmaya devam etmesi ve kapasite kullanım oranının %76,5’te sabit kalması dikkat çekti. Bu oran, uzun vadeli ortalama olan %83,4'ün oldukça altında bulunuyor.

Çeşitli Gelişmeler ve Başkan Fuest'in Açıklamaları

Ifo Başkanı Clemens Fuest, Alman şirketlerinde ekonomiye olan duyarlılığının biraz iyileştiğini belirterek, “Bunun başlıca nedeni mevcut durumun daha olumlu bir şekilde değerlendirilmesi oldu. Ancak beklentiler yine kötüleşti. Şirketler kötümser olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Alman Ekonomisinin Durumu

Öte yandan, Alman ekonomisi, geçen yıl içinde Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar nedeniyle daralma yaşadı. 2024'ün son çeyreğinde %0,1 küçülen ekonomi, 2025’in ilk çeyreğinde de daralması halinde teknik resesyona girebilir. Analistler, 2025 yılı için de Almanya'da yalnızca hafif bir büyüme öngörüyor.

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