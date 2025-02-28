Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Yükseldi, Altın Düştü

Borsa İstanbul'da Yatırım Araçları Performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,59 değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yine bu süreçte dolar/TL yüzde 0,28, avro/TL ise yüzde 1,75 değer artışı yaşadı. Ancak, altının gram fiyatı haftayı yüzde 2,68 azalışla tamamladı.

BIST 100 Endeksi Durumu

BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan kapattı.

Kapalıçarşı ve Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,68 azalışla 3.340 liraya düştü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22.630 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 5.749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,70 azalarak 5.594 liraya geriledi.

Döviz Kurları

ABD doları, haftayı yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liradan tamamlarken, avro yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya yükseldi.

Yatırım Fonları Performansı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15, emeklilik fonları ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran fonlar ise yüzde 0,89 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.