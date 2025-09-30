Almanya'da işsiz sayısı Eylül'de beklenenden fazla arttı

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Eylül'de 14 bin artarak 2 milyon 980 bine çıktı; iş gücü piyasası toparlanmakta zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:26
Piyasa beklentisi 8 bin artıştı; gerçekleşen artış 14 bin

Almanya Federal İş Ajansı (BA), Eylül ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı Eylül'de Ağustos'a göre 14 bin kişi artarak 2 milyon 980 bin oldu.

Piyasalarda Eylül için beklenen artış 8 bin kişiydi; gerçekleşen artış beklentinin üzerinde geldi. Bu durum, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlandığını gösteriyor.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Eylül'de değişmeyerek %6,3 seviyesinde kaldı. Eylülde şirketlerin boş pozisyon sayısı geçen yılın aynı ayına göre 66 bin azalarak 630 bin oldu.

Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuyla ilgili değerlendirmesinde “İş gücü piyasası, daha güçlü bir toparlanma için gerekli teşvikten yoksun.” dedi.

Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ülke ekonomisi, özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi etkenler büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. Alman hükümeti, ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarmak için altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artış sözü verdi; ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor.

