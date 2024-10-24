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Almanya'da Vergi Gelirlerinde Önemli Düşüş

Almanya'daki vergi gelirlerinin 2024-2028 döneminde 58,1 milyar avro azalacağı tahmin ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:12
Almanya'da Vergi Gelirlerinde Önemli Düşüş

Almanya'da Vergi Gelirleri Tahmininde Düşüş

Almanya'nın vergi uzmanları konseyi, 2024-2028 döneminde vergi gelirlerine ilişkin tahminini güncelleyerek, mayıs ayındaki tahminine kıyasla 58,1 milyar avro daha az vergi geliri beklediklerini açıkladı.

Kayıpların Detayları

Bu tahmin doğrultusunda, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler, 2028 yılına kadar mayıs ayında beklenenden 58,1 milyar avro daha az vergi toplayacak. Federal hükümetin, bu beş yıllık dönemde 12,6 milyar avro daha az vergi geliri elde etmesi öngörülüyor.

Bu yıl için federal hükümet, mayıs tahminine göre 3,4 milyar avro vergi kaybı yaşayacak. Eyaletler açısından 2024'te 2,3 milyar avro, belediyeler için ise 600 milyon avro vergi kaybı bekleniyor.

Maliye Bakanı’nın Açıklamaları

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, vergi gelirlerinde yaşanan bu düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bütçede yeni bir manevra alanı yok, aksine daha fazla konsolidasyon yapmamız gerekecek. Kamu hizmetlerinin tamamı mümkün olmayacak. Ekonomik büyümeye ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Uzmanların Görüşleri

Uzmanlar, bu aşağı yönlü tahminin, Alman ekonomisindeki durgunluğun gelirler üzerindeki etkisi olarak değerlendiriyor.

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