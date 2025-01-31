Almanya'da Yıllık Enflasyon Ocakta Beklenmedik Şekilde Düştü

Almanya'da Enflasyon, Ocakta Beklenmedik Şekilde Zayıfladı

Almanya, ocak ayında yıllık enflasyonunun %2,3 olarak belirlendiğini duyurdu. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin öncü verileri açıklarken, bu rakam önceki ay olan %2,6'ya göre bir düşüş yaşandığını gösteriyor.

Aylık Bazda Düşüş

Buna göre, Almanya'da enflasyon, arka arkaya üç aylık artışın ardından yeni yılın başlangıcında zayıfladı. Ülkede aylık bazda enflasyon %0,2 düşerken, piyasa beklentileri yıllık enflasyonun %2,6 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

AB Uyumlu TÜFE Verileri

AB uyumlu TÜFE ise ocak ayı itibarıyla bir önceki aya göre %0,2 azalış gösterirken, yıllık bazda %2,8 yükseldi. Enflasyondaki belirleyici unsurlar arasında enerji, gıda ve hizmet sektörü ön plana çıkıyor.

Fiyatlar Arasındaki Farklar

Gıda fiyatları, yıllık bazda %0,8 artarken, enerji ürünlerinde %1,6’lık bir düşüş gözlemlendi. Enerji ve gıda hariç kalan enflasyon ise ocakta %2,9 seviyesinde belirlenirken, hizmet enflasyonu %4,1'den %4'e geriledi.

Siyasi Belirsizlik ve Ekonomik Veriler

Enflasyondaki bu düşüş, Almanya’da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Bu veri, 23 Şubat’ta yapılacak federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri olarak kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

Analistler, Almanya’da enflasyonun gelecek aylarda %2,5 seviyesine ulaşmasını ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefinin üzerinde kalmasını öngörüyor. ECB, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası %10’lara ulaşan enflasyonun, bu yıl %2 hedefine düşmesini bekliyor.

Finansal Piyasalardaki Hareketlilik

Finansal piyasalarda, faiz oranlarının gelecekte daha da düşürülmesi umudu, enflasyon verileri ve ECB toplantısından elde edilen izlenimlerle yeni bir ivme kazandı. ECB, beklenenin aksine zayıflayan ekonomiye karşı beşinci kez faiz indirimi gerçekleştirdi ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek mevduat faiz oranını %3'ten %2,75'e indirdi.