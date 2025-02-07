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Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor

Almanya'nın ihracatı 2024'te de gerileyerek, Çin'e olan bağımlılığın etkisini gösterdi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:07
Almanya'nın İhracatında 2024'te Düşüş Devam Ediyor

Almanya'nın İhracatı 2024'te Düşüyor

Almanya'nın 2024 yılı ihracatı, Çin yönlü talebin azalması nedeniyle gerilemeye devam etti. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin dış ticaret verilerini açıkladı ve ihracatın geçtiğimiz yıl içinde zayıf bir performans sergilediğini duyurdu.

İhracat Verileri Aralık 2024

2024 yılı Aralık ayında, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 2,9 artarak 131,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi, ihracatın Aralık'ta yüzde 0,6 düşeceği yönündeydi.

Aralık ayındaki ithalat ise yüzde 2,1 artışla 111,1 milyar avroya çıktı. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 20,7 milyar avro olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 21,1 milyar avro idi.

AB ile Ticaret

Aralık ayında, Almanya'nın ihracatının 72,4 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleşti. Ayrıca, ülkenin ithalatının 57 milyar avrosu AB ülkelerinden yapıldı. Kasım ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,9 artarken, bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 3,6 yükseldi.

Çin'in Rolü ve Türkiye ile Ticaret

Kasım 2024’e oranla, en çok ihracat yapılan ülke ABD olarak öne çıktı, ancak ihracat %3,5 ile 13,5 milyar avroya geriledi. Öte yandan, Çin’e yapılan ihracat, %1,4 artışla 6,7 milyar avroya ulaşırken, Birleşik Krallık’a ihracat %6,6 azalarak aynı seviyeye geriledi.

Türkiye’ye yapılan ihracat ise %5,1 azalarak 2,068 milyar avro oldu. Buna karşın, Türkiye’den yapılan ithalat %4,2 artış göstererek 1,798 milyar avroya ulaştı.

Genel Durum ve Ekonomik Etkiler

Almanya'nın 2024 yılı ihracatı, Çin'den gelen talep azalmasının etkisiyle %1 düşerken, ithalat %2,8 azalma kaydetti. 2023 yılı itibarıyla Çin’e yapılan ihracat %7,6 düşerek 89,96 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın, Çin'e bağımlılığı, özellikle otomobil ve makine sanayisinde artış gösterirken, bu durum ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Elektrikli otomobiller için gereken lityum bataryalar ve nadir toprak elementleri gibi ham maddelerde de bu bağımlılık sorunları gündeme getiriyor.

Sonuç olarak, Almanya'nın ticaret ilişkileri ve küresel pazar dinamikleri, özellikle Çin ile olan ilişkilerinde dikkatle izlenmeye devam ediyor.

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