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Almanya'nın Sanayisini Yeniden Yapılandırmak İçin 2030'a Kadar 1,4 Trilyon Euro Gerekli

Almanya, sanayisini yeniden yapılandırmak için 2030 yılına kadar 1,4 trilyon euro ek yatırım yapmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:22
Almanya'nın Sanayisini Yeniden Yapılandırmak İçin 2030'a Kadar 1,4 Trilyon Euro Gerekli

Almanya’nın Ekonomik Dönüşüm İhtiyacı

Almanya ekonomisinin sanayi alanında ihtiyacı olan yeniden yapılandırma için 2030'a kadar 1,4 trilyon avroluk ek yatırım gerektiği ortaya kondu.

Raporun Detayları

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Boston Consulting Group (BCG) ve Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından hazırlanan "Sanayi ülkesi Almanya için dönüşüm yolları" başlıklı rapor, Berlin’de kamuoyuna sunuldu. Rapor, ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünü kaybetme riski ile karşı karşıya olduğunu vurguluyor.

Yatırım Eksiklikleri ve Yapısal Sorunlar

Raporda, mevcut krizin yapısal bir nitelikte olduğu belirtiliyor; yüksek enerji fiyatları, iş gücü sıkıntısı, karmaşık bürokrasi ve yüksek vergilerin, Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu dile getiriliyor. Raporun değerlendirmesine göre, Almanya’nın yatırım oranları, diğer sanayileşmiş ülkelerin çok altında kalmış ve bu durum fiber optik, eğitim ve ulaşım altyapısında açıklar doğurmuştur.

Rekabetçiliği Arttırmak için Öneriler

Raporda başarılı bir dönüşüm için 15 öncelikli eylem alanı tanımlanmış olup, rekabetçi enerji arzı ve yeşil enerjinin ek maliyet telafisi gibi konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Almanya’daki endüstriyel değerin %20'sinin risk altında olduğu ifade edilmektedir.

BDI Başkanı'nın Açıklamaları

BDI Başkanı Siegfried Russwurm, sunumunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin küçülme riskinin arttığını belirtti. Russwurm, "Almanya’nın uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma gelmesi için, sanayi politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor," dedi. Ayrıca, "Politikacıların ekolojik ilerleme, ekonomik rekabet gücü ve teknolojik açılımı göz önünde bulundurması elzemdir," diye ekledi.

Son olarak, küçük çaplı düzenlemelerin yeterli olmadığını vurgulayan Russwurm, Almanya’nın uluslararası rekabette yeniden ön sıralarda yer alabilmesi için büyük bir sıçrama yapması gerektiğini belirtti. Ülkenin inovasyon ve büyüme potansiyelini harekete geçirmek için acilen eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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