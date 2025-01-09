Almanya Otomotiv Sektöründe Duyarlılık Düşmeye Devam Ediyor

Alman otomotiv sektöründe işler yolunda gitmiyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan iş ortamı anketinde, Aralık 2024 itibarıyla sektörün iş ortamı endeksi 2,3 puan düşerek eksi 34,7 seviyesine geriledi. Bu gelişme, sektördeki birikmiş sipariş eksikliğine bağlı olarak duyarlılığın önemli ölçüde kötüleştiğini göstermektedir.

Mevcut Durum ve Gelecek Beklentileri

Kasım 2024'te eksi 32,4 puan olan iş ortamı endeksi, Aralık ayı itibarıyla 2,3 puan düşüş gösterdi. Bununla birlikte, sektörün mevcut durum endeksi 2024 Aralık'ta 1,5 puan artarak eksi 32,3 puana yükseldi. Ancak gelecek aylara ilişkin beklentiler, eksi 30,9 puandan eksi 37,1 puana gerileyerek kötüleşti.

Ifo açıklamasında, "Alman otomotiv sektöründeki hava 2024 yılı sonunda daha da kötüleşti" ifadesi vurgulanarak, şirketlerin mevcut iş durumlarını biraz daha iyi değerlendirdikleri ancak gelecek aylar konusunda daha kötümser oldukları belirtildi. Ayrıca, sipariş birikimlerinin üretim kapasitelerini tam olarak kullanmak için yetersiz olduğu ifade edildi.

İstihdam Beklentileri Zayıflıyor

Sektördeki olumsuz durum, istihdam beklentilerine de yansıdı. Şirketlerin istihdam beklentileri Kasım ayında eksi 33,9 puandan eksi 36,7 puana indi. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Otomotiv endüstrisi böylece daha derin bir krize girdi. Eskiye kıyasla daha fazla şirket işten çıkarmaları değerlendiriyor" yorumunu yaptı.

Avrupa'nın Otomotiv Zorlukları

Almanya otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleri ve dış ticaretteki zayıf talep nedeniyle ciddi baskı altında. Volkswagen, Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için sendikalarla anlaşmaya vardı. Ayrıca, gelecekte gümrük vergilerinin artırılabileceği ile ilgili endişeler bulunmaktadır.

Son yıllarda, Çin ve ABD'deki otomobil endüstrisindeki gelişmeler Avrupa kamuoyunu gündeme getirirken, Çinli üreticilerin artan rekabeti Alman otomotiv sektöründeki zorlukları derinleştiriyor. 2024'te küçülme yaşanırsa, Almanya G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olmaya devam edecek.

Alman otomotiv sektörü, ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturarak toplam katma değerin %5'ini, istihdamın %3'ünü sağlamakta ve gelir açısından en büyük sanayi sektörü olarak ön plana çıkmaktadır.