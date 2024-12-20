Almanya Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi Noel Döneminde Geriledi

Almanya'da Ifo Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi, Noel alışverişlerinin yoğun olduğu aralık ayında, perakendecilerin mevcut durumlarını değerlendirmesi sonucu gerileyerek eksi 23 puana indi. Bu durum, Aralık ayının zor ekonomik koşulları ve tüketici duyarlılığındaki azalmayla açıklanıyor.

Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ait Almanya Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi sonuçlarını yayımladı. Endeksin kasım ayında eksi 22,2 puanda olduğu göz önüne alındığında, aralıkta yapılan değerlendirmelerin bir dizi olumsuz etki altında kaldığı ortaya çıkıyor. Ifo'nun açıklaması, "Perakendeciler mevcut durumlarını aralıkta kasıma kıyasla daha olumsuz değerlendiriyor. Önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentileri de hafif bir düşüş yaşadı." ifadelerini içeriyor.

Ifo Uzmanı Patrick Höppner, 2025 yılı için karışık işaretler olduğuna değinerek, "Harcanabilir gelirin artması olumlu bir ivme sağlayabilirken, ekonomik politikadaki belirsizlik devam ediyor ve bu durum hem perakendeciler hem de tüketiciler üzerinde baskı yaratıyor." şeklinde konuştu.

Aralık ayında gıda, tüketici elektroniği ve elektrikli ürünlerde iş ortamı iyileşirken, mobilya ve yapı malzemeleri ticaretinde iş ortamı kötüleşti. Höppner, 2024’ün perakende sektörü için zorlu geçeceğini belirterek, "Birçok perakendeci, tüketici duyarlılığında bir iyileşme beklese de genel ekonomik ortamın 2025’te de zor olmaya devam etmesi muhtemel." dedi. Ayrıca, zayıflayan talebe ek olarak kalifiye işçi sıkıntısının da sektör için önemli bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

Almanya'nın ekonomik görünümünde ise büyümede zorluklar devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme yaşanmasının ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüme kaydedildi. Ancak imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, Alman ekonomisini hala kırılgan bir konumda tutuyor. Yurt dışından gelen rekabet, sanayideki yavaşlama ve artan faiz oranları gibi etmenler, büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.

Siyasi belirsizlikler de söz konusu. Koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması neticesinde dağılması, Avrupa’nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi kriz içinde bırakmış durumda.

Bu arada, Almanya Perakendeciler Birliği (HDE), kasım ve aralık aylarındaki perakende satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak toplam 121,4 milyar avroya ulaşacağını öngörüyor. Almanya’da tüketiciler, düşük güven ortamına rağmen Noel hediyeleri için ortalama 297 avro harcama planlıyor. Ayrıca, oyuncak perakendecileri yıllık satışlarının neredeyse dörtte birini Noel döneminde gerçekleştirmektedir.