Almanya Sanayi Üretiminde Aralık 2024’te En Yüksek Düşüş: ING Ekonomi Analizleri

Almanya'da Sanayi Üretimi Aralık 2024'te Düşüş Yaşadı

Almanya, sanayi üretiminde Aralık 2024’te aylık yüzde 2,4 oranında bir düşüşle, son 5 ayın en yüksek azalışını kaydetti. Bu durum, özellikle otomotiv ve makine endüstrisindeki gerilemeler nedeniyle oluştu. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesi olarak kaydedilen sanayi üretimi, piyasa beklentisinin üzerinde bir azalma gösterdi.

Kötüveri Durumu ve Araştırma Yorumları

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından paylaşılan geçici verilere göre, sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 geriledi. Bu durum, Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek düşüş olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, sanayi üretimi endeksi Kovid-19 salgınının zirve yaptığı Mayıs 2020'den itibaren en düşük seviyesiyle karşı karşıya kaldı.

Brzeski'den Açıklamalar

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, sanayi üretim verileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Brzeski, "Alman sanayisindeki çöküş devam ediyor. Üretim, salgın öncesi seviyelerin yaklaşık %10 altında kalmaya devam ediyor" diyerek süregelişen olumsuz durumu ortaya koydu.

2024 Genelinde Düşüş Beklentisi

Almanya'nın sanayi üretimi 2024 boyunca geçen yıla göre yüzde 4,5 azaldı. Brzeski, "Yeni ABD yönetiminin gümrük vergileri uygulamaları, Alman sanayisinin geleceği için olumsuz bir tablo ortaya koymaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ekonomik Büyüme Tahminleri ve Erken Seçim Süreci

Almanya ekonomisi, geçmiş yıl boyunca yaşanan zorluklardan ötürü ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Hükümet, bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 0,3'e düşürdü. Ülkede 23 Şubat öncesi gerçekleştirilecek erken seçim adaylarının en büyük gündem maddeleri arasında zayıf büyüme ve malzeme üretimindeki düşüş yer alıyor.