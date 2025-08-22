DOLAR
40,87 -0,38%
EURO
47,91 -1,18%
ALTIN
4.436,01 -0,97%
BITCOIN
4.777.366,85 -3,67%

Trump: Intel, ABD Hükümetine %10 Hisse Vermeyi Kabul Etti

Trump, Intel'in ABD hükümetine yüzde 10 hisse vermeyi kabul ettiğini açıkladı; Powell ve Kanada ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 22:20
Trump: Intel, ABD Hükümetine %10 Hisse Vermeyi Kabul Etti

Trump: Intel, ABD Hükümetine %10 Hisse Vermeyi Kabul Etti

Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken üreticisi Intel'in hükümete %10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, hükümetin Intel'de hisse sahibi olmasının değerlendirildiğine dair haberler üzerine bu kararı doğruladığını söyledi.

Geçen hafta Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmeyi aktaran Trump, konu hakkında: "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi." ifadelerini kullandı.

Trump, Intel'in rakiplerine göre geride kaldığını belirtti ve hükümet iştiraki teklifinin şirket için "harika bir anlaşma" olduğunu savundu.

Powell ve Kanada ilişkilerine dair değerlendirme

Trump, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına da değindi; faiz indirimlerine kapı aralanması hakkında, "Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı." dedi.

Ayrıca, Kanada'nın ABD mallarına uygulanan misilleme tarifelerini kaldırma kararına ilişkin olarak, Kanada Başbakanı Mark Carney ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump, Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini ve Kanada'ya karşı iyi olmak istediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ömer Bolat Siirt'te: "Terör bitirildi" ve 100 milyon lira esnaf paketi
2
Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı Köstence'de
3
Trump'tan İthal Mobilyalara Tarife Soruşturması: 50 Günte Karar
4
New York Borsası Powell'ın Faiz İndirimi Sinyaliyle Dow Jones Rekora Ulaştı
5
Fitch, ABD'nin Kredi Notunu 'AA+' Olarak Teyit Etti — Görünüm Durağan
6
ENR 2025 Listesi: 45 Türk Müteahhit Dünyanın İlk 250'sinde, Türkiye 2. Sırada
7
Trump: Intel, ABD Hükümetine %10 Hisse Vermeyi Kabul Etti

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası