Trump: Intel, ABD Hükümetine %10 Hisse Vermeyi Kabul Etti

Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken üreticisi Intel'in hükümete %10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, hükümetin Intel'de hisse sahibi olmasının değerlendirildiğine dair haberler üzerine bu kararı doğruladığını söyledi.

Geçen hafta Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile yaptığı görüşmeyi aktaran Trump, konu hakkında: "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi." ifadelerini kullandı.

Trump, Intel'in rakiplerine göre geride kaldığını belirtti ve hükümet iştiraki teklifinin şirket için "harika bir anlaşma" olduğunu savundu.

Powell ve Kanada ilişkilerine dair değerlendirme

Trump, Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına da değindi; faiz indirimlerine kapı aralanması hakkında, "Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı." dedi.

Ayrıca, Kanada'nın ABD mallarına uygulanan misilleme tarifelerini kaldırma kararına ilişkin olarak, Kanada Başbakanı Mark Carney ile "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Trump, Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini ve Kanada'ya karşı iyi olmak istediklerini ifade etti.