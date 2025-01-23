Togg'un Yeni Fastback Modeli T10F için Ön Talep Süreci Nisan'da Başlayacak

Togg'un Yeni Modeli T10F İçin İlk Adım

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F modelinin piyasaya sürümüne dair önemli bilgiler paylaştı. 2023 yılının ortalarından itibaren T10F'nin satışlarına başlayacaklarını belirten Tosyalı, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız," dedi.

Davos Zirvesi'nde Öne Çıkan Konular

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'deki Davos toplantılarında bir konuşma yapan Tosyalı, küresel ısınma ve yapay zeka konularının 2023 gündeminde önemli yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, temiz enerji politikalarına dair de çeşitli tartışmaların yapıldığını ifade etti.

Avrupa Pazarına Açılış

Tosyalı, Togg'un üretimi arttıkça Avrupa pazarındaki satışların başlayacağını belirtti. Şu anda Türkiye'de 50 bin kullanıcıya ulaştıklarını ifade eden Tosyalı, bu yılı 60 bin üretim hedefiyle geçireceklerini sözlerine ekledi. Togg'un, Avrupa homologasyon sürecinin tamamlandığını aktararak, "Üretimimizin artmasıyla Avrupa pazarında büyük ilgi göreceğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

T10F'nin Teknik Özellikleri

Togg T10F, kullanıcısını merkeze alan akıllı yaşam çözümleriyle donatılmış bir araç olarak tasarlandı. Araç, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve AWD (dört çeker) çift motorlu olmak üzere üç farklı versiyonla piyasaya çıkacak. T10F, 160 kW/218 beygir gücünde ve 350 Nm tork üretebilecek. Ayrıca, iki farklı batarya seçeneği sunarak 350+ ve 600 kilometreye varan menzil sunma kapasitesine sahip olacak.

Çift motorlu AWD versiyonu ise 700 Nm tork üreterek 530 kilometreye kadar menzil sunacak. Standart menzilli model 52,4 kWh, uzun menzilli model ise 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.