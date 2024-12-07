Almanya, Türkiye İhracatında 6 Sektörün Baş Tacı Oldu

Almanya, Türkiye'nin İhracatında 6 Sektörün Baş Tacı Oldu

Kasım ayında Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, 6 sektörde ürünlerine en fazla talep gösteren ülke konumuna yükseldi. Tarihi bağları ve ticaretin derinliğiyle öne çıkan Almanya, Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı olmaya devam ediyor.

Hangisi gibi faktörlere karşı küresel ekonomik belirsizlikler, Almanya'nın Türk ürünlerine olan ilgisini etkilemiş görünmüyor. Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte dış satımda yaşanan duraklamalara rağmen, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ticarette iyileşmelere neden oluyor.

Enerji ve Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin’de yapılan 6. Türk Alman Enerji Forumu’nda Türkiye'nin ticaret ve enerji alanındaki ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, "İki hükümet ve iki bakanlık da bunun farkına vardı. Sorunlar ortaya çıktığında, yine doğrudan hatla hızlı biçimde çözüm arıyoruz," şeklinde konuştu.

İhracat Rakamları Parlıyor

Almanya, Türk ihracatçıların kasım ayında en çok ürün sattığı ülke konumunu sürdürdü. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 1 milyar 528,6 milyon dolara ulaştı. Böylece, bu dönemde Türkiye'nin 22,3 milyar dolarlık dış satımının %6,9'u Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'yı, 1 milyar 179,8 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 167,1 milyon dolarla ABD, 1 milyar 33,1 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 913,9 milyon dolarla Irak takip etti.

En Çok Talep Gören Sektörler

Almanya kasım ayında en fazla talep gösteren 6 sektörde Türk ürünlerine yöneldi. Bu sektörler şöyle sıralanabilir:

Demir ve Demir Dışı Metaller: 117,5 milyon dolar

117,5 milyon dolar Deri ve Deri Mamulleri: 10,1 milyon dolar

10,1 milyon dolar Fındık ve Mamulleri: 75,6 milyon dolar

75,6 milyon dolar Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 235,8 milyon dolar

235,8 milyon dolar İklimlendirme Sanayii: 57,3 milyon dolar

57,3 milyon dolar Kuru Meyve ve Mamulleri: 27,5 milyon dolar

Almanya'nın Türkiye'den aldığı ürünlerle ticaretteki önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İki ülke arasındaki bu ticaret dinamiklerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.