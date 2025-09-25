Altın 1979'dan Bu Yana En Yüksek Yıllık Artışa Hazırlanıyor

URHAN SANSARLIOĞLU

Ons altın bu yıl yatırımcısına %40'ın üzerinde kazandırdı ve 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomik endişeler, merkez bankalarının artan altın talebi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirim beklentileri altın fiyatlarını güçlü bir şekilde destekliyor.

Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın, yıl boyunca alış ağırlıklı bir seyir izledi. Aylık değişimler şu şekilde kaydedildi: ocakta %6,67, şubatta %2,17, martta %9,26, nisanda %5,26, mayısta %0,03, haziranda %0,41. Temmuzda %0,39 değer kaybı yaşandı, ağustosta %4,8 yükseldi ve eylül ayında bugün itibarıyla %8,54 artış görüldü.

Yılın başından bu yana rekor seviye 3 bin 791 doları gören ons altın, yatırımcısına bu dönemde yaklaşık %43 kazandırdı. Ons altın 1979 yılında yatırımcısına %126,5 kazandırmıştı.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor" dedi.

Hussain, ayrıca büyük merkez bankalarının alımları ve Çin'deki güçlü yatırımcı talebinin de yükseliş trendinin temel itici güçleri arasında olduğunu vurguladı. Bu dinamikler nedeniyle Hussain, yükseliş trendinin süreceği görüşünde olup altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.