Altın almak için bu son şans! O tarihte altın füze gibi çakılacak

Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta tarihi zirvelere ulaşan ons altın, şu an 2170 dolar civarında işlem görüyor. Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın önemine dikkat çekiyor. Memiş'e göre, altın henüz kritik bir eşiği aşmış değil ve piyasada dört farklı fiyat görülebilir. Bu durum, yatırımcılar için dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.





İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN ANALİZİ:





Altın piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ekonomist İslam Memiş'in analizleri, ons altın fiyatlarıyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Memiş'in değerlendirmelerine göre, ons altında toparlanma eğilimi görülüyor. Özellikle kritik direnç seviyesinin artık 2180 dolar olarak belirlendiğine dikkat çekiyor. Ancak, aşağı yönlü hareketlerde 2125 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu vurguluyor.

Yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer nokta ise altın fiyatlarındaki gerilemenin bir fırsat olarak görülmesi gerektiği. Memiş'e göre, düşüşlerde elinde dolar bulunduran yatırımcılar için altın alımı cazip hale gelebilir. 2125 dolar seviyesinin tekrar test edilmesi durumunda ise 100 dolarlık bir yükseliş trendi öngörülüyor.

Önümüzdeki 15 gün boyunca altın fiyatlarının sakin seyretmesi bekleniyor. Bu süre zarfında düşüşlerin kademeli alım fırsatları sunabileceği belirtiliyor. Gram altın tarafında ise geçen hafta yaşanan gerilemenin ardından fiyatların 2400 lira seviyesinin altını takip etmekte olduğu ifade ediliyor.

Altın piyasasında işlem yapacak yatırımcılar için önemli olan noktalardan biri de risklerin minimize edilmesi. Bu çerçevede, mevcut seviyelerden alım yapmanın mantıklı olabileceği öne sürülüyor. Ancak, risklerin kontrol altına alınması adına yüzde elli kademeli alım stratejisi öneriliyor.

İslam Memiş'in analizlerine göre, altın piyasasında yakın dönemde pozitif beklentiler ağır basıyor. Ancak, 2400 lira seviyesinin altındaki sarkmaların dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Sonuç olarak, altın piyasasındaki bu dinamikler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, dikkatli ve bilinçli adımların atılması gerektiğini vurguluyor.