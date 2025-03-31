Avrupa Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir etkisini sürdürüyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 1 düşüşle 537 puan seviyelerine gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 22.270 puan değerinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 8.592 puan seviyesinden işlem görmekte.

Diğer Avrupa ülkelerindeki borsa endeksleri de benzer bir düşüş trendini takip ediyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.353 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 13.213 puan, Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 7.825 puan seviyelerine geriledi.

Küresel piyasalarda yaşanan ticaret savaşı endişeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağı açıklaması ile iyice artmış durumda. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifeler ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Avrupa borsaları, Trump’ın tarife politikalarının etkileri konusunda belirsizlik yaşarken, bu durum bölgede satış baskısısını artırmakta. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD Başkanı Trump’ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmayacağını belirtirken, Washington’a "tek vücut" olarak yanıt vereceklerini ifade etti.

Scholz, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz," dedi. Ayrıca, Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik tutumu ile ilgili olarak, "Ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat ayı perakende satışlar aylık yüzde 0,8 ve yıllık 4,9 oranında artış kaydetti. Günün geri kalanında, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.