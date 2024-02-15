Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

Mali analist İslam Memiş, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarının hızla düştüğünü belirterek, bu çekilmenin bir satın alma fırsatı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Altının fiyatında kritik seviyeler!

Altın fiyatlarında meydana gelen artışın özellikle enflasyon açısından kaygı verici olduğunu belirten Memiş, kurların dalgalandığı ve küresel ekonomik belirsizliklerin olduğu dönemde ortaya çıkan para çekme işlemlerinin satın alma fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu artışların Fed'den sonra durarak eskisi gibi devam edeceğini güçlü bir şekilde vurguladı.

İslam Memiş altın piyasasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ons altının fiyatının hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken uzman isim, ABD'de son tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarının sert bir şekilde düştüğünü söyledi. Ons altının 2028 ile 2058 dolar arasında işlem gördüğünü söyleyen İslam Memiş, “20 dolar fark var, bu da 2034 dolar seviyesi. 2000-2050 dolar aralığı aynı kalıyor ancak düşüş kalıcı değil." dedi.





Söz konusu düşüşün alım fırsatı oluşturduğunu yineleyen Memiş, ilk takip edeceği seviyenin 2070 dolar seviyelerinde olduğunu açıklayarak, “Bu nedenle dijital değerler 2030, 2020, 2000 dolar seviyelerinin yanı sıra 2050 dolar seviyesinin de altına düşecek. bizim için alım fırsatı oluşturuyor. Düşüş elbette kalıcı değildir. Bu nedenle değerlendirmelerin buna göre yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Gram altın fiyatında 2050 TL destek seviyesinin bulunduğunu belirten Memiş, 2070 TL seviye durumunun direnç seviyesi olduğunu aktardı. Uzman isim, ons altındaki kayda değer düşüşün gram altın cinsinden hissedilmeyeceğini öngördüğünü belirterek, "Dolar gram altının tutunmaya devam ediyor" dedi.

Memiş ayrıca, “Gram altından bundan sonraki beklenti 2090 TL, yılın ilk çeyrek diliminde 2150 TL, yaz aylarında ise 2500-2700 TL, yıl sonunda 3 bin lira seviyesinde olacak." şeklinde konuştu.