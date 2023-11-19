Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı

Yatırımcının yol izlemesine yardım eden uzman isim İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşa seslendi ve bu tarihin yılsonundan önceki en önemli tarih olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde…







İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN SAHİPLERİNE SON ÇAĞRI: CUMA GÜNÜNE KADAR MUTLAKA BUNU YAPIN...

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara ABD Hazine faizlerindeki yükseliş nedeniyle altın fiyatlarının gün içinde sert düşüşler yaşadığını hatırlattı. Memiş, düşüşü tanımlamak için "son tren" terimini kullandı ancak cuma günü olacaklara hazırlanmaya başlamamız gerektiği konusunda uyardı.

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklenenden düşük geldi ancak ABD Hazine tahvili faizleri ve doların yükselmesiyle altın onsları yükseldi. Altın fiyatları yeniden düşüş eğilimine girdi.

ALTIN SAHİPLERİNE 'SON TREN' UYARISI

Kapalıçarşı'daki gelişmeleri takip eden ve finansal piyasalara ilişkin yorumlarıyla öne çıkan ekonomist İslam Memiş, fiyat düşüşünün ardından altın sahiplerine önemli bir uyarıda bulundu.

Memiş, emtia varlıklarının cuma gününe kadar çok kritik gelişmelerle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu.

"Ons altın bugün 1970 doları geçti. Kritik seviye yukarı yönlü kırıldı ve şimdi haftalık kapanışta ons fiyatlarının 1960 doların üzerinde tutunup tutunamayacağına bakacağız çünkü oldukça önemli olacak.

"CUMA GÜNÜNE KADAR ALTIN YATIRIMINIZI TAMAMLAYIN"

Bundan sonra 2.000$ hedefiyle bir yükseliş bekliyoruz. Dikkat çekici bir şekilde, bu yükseliş hareketi bir ay önce başladı ve jeopolitik gerilimlerle birlikte hızlanarak doların2008seviyelerine yükselmesi ve sert bir atağa yol açması dikkat çekti. Tabii pazartesi günü burada yapılan düzeltici eylem ve kar satışından sonra 1928 dolara düştü.

Bu haftaki analiz raporumda yatırımcıları 1930 dolar destek seviyesi konusunda uyarmıştım ancak ons cinsinden altın almak isteyen arkadaşlara seslenmek istediğim şey bu alım işini bitirin çünkü enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları ya aşağı ya da yukarı yönlü kırılma yaşayacak.

2000 dolar seviyesini hedef alan bir fiyatlama görülecek ve bu kadar ucuza altın almak artık mümkün olmayacak.

ALTIN FİYATLARI ARTACAK ÇÜNKÜ...

2024 yılında 2.350 dolar seviyesine ilişkin tahminim geçerliliğini koruyor. Günümüzün ekonomik durumu, gelişmeleri ve jeopolitik olaylar pratikte bu seviyeleri göstermektedir. Merkez bankaları faiz artırımlarının sonuna geldi ve rezervlerin güçlü olması nedeniyle altına olan talep de artıyor. Küresel ekonomide önemli belirsizlikler ve risk faktörleri bulunmaktadır. Bunların hepsi altın fiyatını aktif olarak destekleyen faktörler.

2024 YILINDA EN FAZLA ALTIN KAZANDIRACAK

Ons tarafında yükseliş bekleyenler varsa, her kademeli düşüş bir alım fırsatı olarak önümüze çıkacak. 2000 doların üzerine yerleştikten sonra 2027, 2035, 2057 ve yukarı doğru hareketlerine devam edecek bir ons altın olacak.

2024 yılında gerçekten bir altın yılı yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu yüzden altın fiyatlarında düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum.

GRAM ALTIN 2023 YILINI KAÇ TL'DEN KAPATACAK?

Serbest piyasada gram altın/TL fiyatı şu anda 1862 lira civarında. Gram altınla ilgili olarak geçen haftaki yorumumda 1.830 liraya düşmüştü ama bunun gerçekleşmesi halinde gram altının 2.000 liraya çıkmayı hedefleyeceğini söylemiştim.

Çünkü ons tarafında artış bekliyoruz ama dolar tarafında da 30 liraya doğru giden paritemiz var. Döviz kurunun yavaş yavaş artması nedeniyle gram altın fiyatında hedefin 2000 TL olduğunu söyleyebilirim.

BİR DAHA BU FİYATLARA ALTIN ALMANIZ İMKANSIZ

2.500 lira seviyesinden bahsedersek bugünkü seviye hala düşük ve uzun süreceğini düşünmüyorum. Gram altın satın alan kişilerin soruları olabilir. Pazartesi günü 1.830 lira iken şimdi 1.862 lira oldu.

Bugün bu fiyattan almazsanız 1900 liranın üzerinde almak zorunda kalacaksınız. Ocak ayında 1 gram altının 2 bin liradan ucuzunu bulamazsınız. Özellikle cuma gününe kadar bu pozisyonu almanın tarihi bir geri dönüş şansı anlamına geleceğini düşünüyorum.

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