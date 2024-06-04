Altın biriktirenlere büyük şok! Yarım asır sonra ilk kez oluyor

2023 yılından beri altın yatırımı hız kazanmaktadır. Özellikle yeni yatırım yapacak olan kişiler en güvenilir yatırım aracı olarak altın yatırımını görmektedir. Altın yatırımına Ağustos 2023 tarihinden itibaren kota getirilmişti. Getirilen bu kotadan sonra da altın yatırımı ve altın fiyatları değer kazanmaya başladı.



2024 yılına gelindiğinde ise kıymetli madenler arasında yer alan altın bankalar üzerinden de alınıp satılmaya başlandı. Hal böyle olunca da yapılan uygulama kapsamında yetkilendirilmiş olan kurumlara yönelim arttı.



Banka ile uyumlu bir şekilde ilerleyen altın yatırımına yönelim her dönemde artış göstermekle beraber altın fiyatlarını da bu durum doğrudan etkilemektedir.