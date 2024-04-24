Altın fiyatları bir düştü bir kalktı! Uzman isim altının 1 ay sonraki kaderini yazdı!

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından piyasa uzmanları tahminlerini paylaşıyor. Bugün gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında görülen yüzde 2'den fazla düşüş, yatırımcıları endişelendirdi. Piyasa uzmanı Şirin Sarı, yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılara uyarılarda bulundu. Ancak Sarı, düşüşlerin kısa süreli olacağını ve altının gram fiyatının 3000 TL'nin üzerinde kalıcı bir düşüş yaşamayacağını belirtti. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olup olmadığını belirlemek için henüz erken olduğunu ifade etti. Uzmanlar, yatırımcıların piyasayı dikkatle takip etmelerini ve ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. İşte diğer detaylar...





ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YATIRIMCILARI ENDİŞENDİRDİ

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta istikrarlı bir seyir izledikten sonra, yeni haftada beklenmedik bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte gram altın Kapalıçarşı'da 2.518 TL'ye, çeyrek altın 4.318 TL'ye ve Cumhuriyet altını ise 17.515 TL'ye geriledi. Analistler, Orta Doğu'daki gerginliğin hafiflemesinin altın talebinde zayıflamaya neden olduğunu ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili belirsizliklerin varlık fiyatlarını etkilediğini belirtiyorlar. Fed'in politika faizini yüksek seviyede tutmasına rağmen, ABD ekonomisindeki olumlu verilerin bu kararı etkileyebileceği ifade ediliyor. Perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerinin altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Bu belirsizlikler altın piyasasında dalgalanmalara neden olurken, yatırımcılar fiyat hareketlerini yakından takip etmeye devam ediyorlar.





Fed'in Mayıs ayında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtiliyor. Ancak haziran, temmuz ve eylül aylarında faiz indirimi ihtimalleri sırasıyla yüzde 15, yüzde 41 ve yüzde 64 olarak fiyatlanıyor. Ons altının yıl başından bu yana yüzde 25'ten fazla arttığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Asya'da belirlenen altın fiyatlarının öne çıktığını ifade ediyor. Özellikle Çin'in altının üçte ikisini alması etkili bir faktör olarak öne çıkıyor. Jeopolitik risklerin de altın fiyatlarında son bir buçuk aydır süren yükselişi tetiklediği vurgulanıyor. Dolara bağlı olan ons altın fiyatlarının yanı sıra ABD Merkez Bankası Fed'in politika kararlarının da etkili olduğu belirtiliyor. Henüz enflasyonda belirgin bir düşüş olmadığı için faizlerin yüksek seyrettiği ve ons altının kararsız bir seyir izlediği ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında yıl başından bu yana önemli bir artış yaşandı. Ancak son dönemde ons altın ve gram altın arasındaki ilişki dengesizleşti. Bu durumu değerlendiren uzmanlar, yıl başından bu yana ons altının, özellikle Asya'da belirlenen altın fiyatlarını etkilediğini ve bu etkinin gram altın fiyatlarına yansıdığını belirtiyor. Özellikle seçim döneminde yaşanan talep artışı, Darphane'nin talebi karşılamakta zorlanması gibi faktörler altın fiyatlarını etkiledi. Ancak şu anda talep konusunda bir sorun olmadığı, hatta düğün sezonunun başladığı ifade ediliyor.





Jeopolitik risklerin altın fiyatlarını etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında daha fazla yukarı yönlü ivme gösterebileceğini ancak bu hareketin bir süre beklenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Goldman Sachs ve Citibank gibi büyük finans kuruluşlarının ons altını için 3000 dolara varan tahminleri olduğu, bu tahminler doğrultusunda gram altının 2850 ila 3500 TL arasında fiyatlanabileceği belirtiliyor.

Özetle, uzmanlar altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmalar yaşanabileceğini ancak uzun vadede ons altının 3000 TL ve üzerindeki fiyatları görmemesi için bir neden olmadığını belirtiyorlar. Altının, en çok konuşulan ve kazandıran enstrüman olmaya devam edeceği, portföylerde daha fazla yer almaya devam edeceği öngörülüyor.

Altın fiyatlarında bugün ciddi bir düşüş yaşandı ve bu düşüş Kapalıçarşı'ya yansıdı. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları kırmızıya döndü. Piyasa Uzmanı Şirin Sarı, yaşanan son gelişmeler ışığında yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ancak düşüşlerin kısa süreli olacağını ifade etti ve altının gramı için tahminini paylaştı: "Şu an 3000 TL ve üzerindeki fiyatları görmemiz için bir neden yok."

Altın fiyatlarındaki bu ani düşüşün nedeni konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da piyasa uzmanları, Orta Doğu'da yaşanan gerginliklerdeki azalmanın, altına olan talepte düşüşe neden olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler de fiyatların dalgalanmasında etkili olmaya devam ediyor.

Şirin Sarı, altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün geçici olduğunu ve önümüzdeki dönemde tekrar yükseliş beklendiğini söylüyor. Ancak yatırımcıların piyasayı dikkatle izlemeleri ve ani dalgalanmalara karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Uzmanların genel görüşü, altın fiyatlarının uzun vadede yükseleceği yönünde. Ancak bu sürecin kısa vadede dalgalı olabileceği ve yatırımcıların bu dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gerektiği yönünde.