Altın Fiyatları Düşüşe Geçti: Güncel Değerler

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Bugün altının gram fiyatı, 2.931 lira seviyesinden işlem görmekte. Dünkü kapanışın ardından yaşanan düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı etkiliyor.

Geçtiğimiz Günün Verileri

Dün, ons fiyatı paralel bir seyir izleyerek 2.934 liradan kapanmıştı. Ancak bugünün ilk saatlerinde gram altın fiyatı %0,1 düşüşle 2.931 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Güncel verilere göre çeyrek altın 4.950 lira, Cumhuriyet altını ise 19.730 lira olarak satılmakta.

Ons Altın Fiyatındaki Değişiklikler

2.685,6 dolar ile rekor seviyeye ulaşan ons altın fiyatı, şu anda %0,2 düşüş ile 2.668 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalarda ABD ekonomisinin büyümesine ilişkin pozitif algı devam etmekte.

Resesyon Endişeleri ve Ekonomik Veriler

Küresel piyasalarda resesyon endişeleri devam etse de açıklanan makroekonomik veriler bu kaygıları sınırlamakta. Fed'in enflasyon mücadelesinin yumuşak inişle sonlanacağına dair beklentiler ise %50 oranında fiyatlanıyor.

Bugünün Önemli Verileri

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik analizlerde ise altının ons fiyatındaki kritik destek ve direnç seviyeleri 2.630 dolar ve 2.680 ile 2.700 dolar aralığında yer almakta.