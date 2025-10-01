ATO Başkanı Baran: TOBB'un Nefes Kredisi KOBİ'lere ve Ekonomiye Nefes Olacak

Gürsel Baran, TOBB öncülüğündeki Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere 1,5 milyon TL'ye kadar destek verip ekonomiye canlılık kazandıracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:37
ATO Başkanı Baran: TOBB'un Nefes Kredisi KOBİ'lere ve Ekonomiye Nefes Olacak

ATO Başkanı Gürsel Baran: TOBB'un Nefes Kredisi KOBİ'lere ve Ekonomiye Nefes Olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan yeni Nefes Kredisi uygulamasının ekonomiye can suyu vereceğini açıkladı.

Baran, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek sağlamak amacıyla oluşturulan programın, enflasyonla mücadelede kredi kısıtlamaları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan reel sektör için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kredi koşulları ve başvuru

Baran, TOBB'un bu yıl ikinci kez KOBİ'lere destek için harekete geçtiğini belirterek, "Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB'un, KGF ve bankalarımızla iş ve güç birliği gerçekleştirerek, KOBİ'lere vereceği can suyuyla, ekonominin kan dolaşımı hızlanacak." ifadelerini kullandı.

Üyeler, ülke genelinde tüm oda ve borsa teşkilatları aracılığıyla Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurarak 1,5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Kredilere ilişkin önemli hususlar: 6 ay anapara ödemesiz dönem, 24 aya kadar yüzde 33 faiz, 24 ay üzeri yüzde 32 faiz uygulanması ve kredi hacmi 25 milyar lira olarak belirlenmesi şeklinde açıklandı.

Baran, krediye ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "TOBB öncülüğünde başlatılan bu kredi, sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek. İstihdam imkanını artıracak olan Nefes Kredisi, ekonomik istikrarımızın korunmasına ve sürdürülebilir büyümenin devamına katkı sağlayacak."

