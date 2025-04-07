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Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 3.699 Lira, Çeyrek 6.260 Lira

Altının gram fiyatı 3.699 liradan işlem görürken, çeyrek altın 6.260 lira, Cumhuriyet altını ise 24.940 lira seviyelerinden satılmakta.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:58
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram 3.699 Lira, Çeyrek 6.260 Lira

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayarak 3.699 liradan işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe bağlı olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, gün sonunda 3.710 liradan kapanmıştı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 3.699 lira seviyesine geriledi. Bu dakikalarda çeyrek altın 6.260 lira, Cumhuriyet altını ise 24.940 lira üzerinden satılmakta.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.027 dolara düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından piyasalarda oluşan satış baskısı, yeni haftada da devam ediyor. Trump’ın korumacı ticaret politikası, küresel belirsizlikleri artırırken, diğer ülkelerden gelebilecek misillemeler risk algısını yükseltiyor.

Cuma günü, ABD yönetiminin tarifelerine Çin de karşılık vererek, ABD'den ithal ürünlere getirilen yüzde 34 gümrük vergisi artışına aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu. Bu durum, ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeleri güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Trump’ın tarifeleri açıklamasının ardından ilk kez konuşarak, tarifelerin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ve olası ekonomik etkilerini değerlendirmenin zor olduğunu ifade etti.

Analistler, altının yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle öğrencilerinin hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden zararlarını telafi etmek amacıyla altın satmış olabileceğine dikkat çekti. Piyasalarda artan risk ortamı nedeniyle marj çağrılarının karşılanması amacıyla altın sıklıkla satışa konu ediliyor ve bu durum doğal karşılanıyor.

Bugün Türkiye’deki haftalık para ve banka istatistikleri izlenirken, yurt dışında ise ABD tarifelerine dair haber akışı, Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışlar takip edilecek. Teknik olarak, altının ons fiyatında 3.000 dolar seviyesi destek, 3.050 dolar seviyesi ise direnç konumunda olarak değerlendiriliyor.

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