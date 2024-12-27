Altın Fiyatları Düşüşte: KG Fiyatı 3 Milyon 4 Bin Liraya Geriledi

Altın Fiyatlarında Son Durum

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 4 bin liraya gerileyerek dikkat çekti.

Altın Piyasasında Dalgalanmalar

Bugün altın piyasasında en düşük 3 milyon 3 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 10 bin lira kaydedildi. Haftanın son işlem gününde bu değer, yüzde 0,4 oranında bir düşüş gösterdi.

Dün günü 3 milyon 15 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, yeni haftaya farklı bir başlangıç yaptı.

İşlem Hacmi ve Miktar Verileri

KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 934 milyon 872 bin 937,95 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 643,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 27 milyon 789 bin 636,24 lira seviyesine ulaştı.

En Çok İşlem Yapan Kurumlar

Bugünkü işlemlerde en fazla işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Atanur Kuyumculuk bulunuyor.

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