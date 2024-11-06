Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 77 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 77 bin liraya kadar geriledi. Altın piyasasında gün içerisinde fiyatlar 2 milyon 971 bin liradan 3 milyon 100 bin liraya kadar değişiklik gösterdi. Gün sonunda ise yüzde 1,1 oranında bir düşüşle fiyat 3 milyon 77 bin lira olarak belirlendi.

Piyasa Verileri

Dün, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 111 bin 800 lira seviyesindeydi. Bugün ise altında toplam işlem hacmi 4 milyar 262 milyon 249 bin 470,07 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı 1.404,06 kilogram seviyesine ulaştı. Tüm madenlerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 473 milyon 548 bin 754,50 lira olarak belirlendi.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en yoğun işlemleri gerçekleştiren kurumlar arasında Garanti BBVA, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese yer aldı.

İşlem Verileri

Bugün yapılan işlemlere ilişkin öne çıkan veriler aşağıdaki gibidir: