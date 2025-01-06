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Altın Fiyatları Düşüyor: Kilogramı 3 Milyon 35 Bin Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul'daki piyasalarda 3 milyon 35 bin liraya düştü. İşlem hacmi 6.9 milyar TL'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:52
Altın Fiyatları Düşüyor: Kilogramı 3 Milyon 35 Bin Liraya Geriledi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 35 bin liraya geriledi. Altın piyasasında görülen en düşük fiyat 2 milyon 990 bin lira olurken, en yüksek fiyat ise 3 milyon 35 bin lirayı buldu. Bu düşüş, piyasada %0,5'lik bir azalma anlamına geliyor.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü 3 milyon 50 bin lira seviyesinden haftayı kapatmıştı. KMKTP’de bu süreçte toplam altın işlemleri 6 milyar 900 milyon 753 bin 141 lira tutarında gerçekleşirken, işlem miktarı ise 2.297,97 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 6 milyar 922 milyon 655 bin 950 lira seviyesini buldu. Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Garanti BBVA, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, ve Vakıf Katılım Bankası yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

STANDART TL/KG
Önceki Kapanış: 3.050.000,00
En Düşük: 2.990.000,00
En Yüksek: 3.035.000,00
Kapanış: 3.035.000,00
Ağırlıklı Ortalama: 2.992.886,76
Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.900.753.140,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.297,97
Toplam İşlem Adedi: 63

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