Altın Fiyatları: Gram 4 bin 994 lira, Çeyrek 8 bin 365 lira

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

Altının gramı güne yükselişle başladı ve saat 09.35 itibarıyla 4 bin 994 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 980 liradan tamamlamıştı. Bugünkü açılışla birlikte gram fiyatı yeniden toparlanma sinyalleri veriyor; şu anki yükseliş yüzde 0,3 seviyesinde.

Perakende Altın Fiyatları

Yatırımcıların yakından takip ettiği perakende fiyatlarda durum şöyle: Çeyrek altın 8 bin 365 lira, cumhuriyet altını 33 bin 710 lira seviyesinden satılıyor.

Uluslararası Piyasa ve Ons

Ons altın da güne yükselişle başladı; şu anda 3 bin 744 dolar ve yüzde 0,2 artıda bulunuyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere rağmen süregelen jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının rezerv taleplerinden destek buluyor.

Analistlerin Beklentileri ve Takip Edilecek Veriler

Analistler bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin; yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak analistler, ons fiyatında 3 bin 850 dolar seviyesini direnç, 3 bin 600 dolar seviyesini ise destek noktası olarak gösteriyor.