Altın Fiyatları Güncel: Gram 3.302 Lira, Çeyrek 5.440 Lira

Altında Güncel Fiyatlar

Altının gram fiyatı, yeni güne 3.302 lira seviyesinden işlem görerek yatay bir seyir izliyor. Önceki gün kapanışta %0,5 değer kazanarak günü 3.304 lira ile kapatmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 5.440 lira, Cumhuriyet altını ise 21.660 lira seviyelerinden satılmakta.

Ons Fiyatında Gelişmeler

Altının ons fiyatı, 2.882,31 dolar ile rekor kırmasının ardından şu an için %0,1 değer kaybederek 2.859 dolar seviyesinde işlem görmekte.

Ekonomik Belirsizlikler ve Tarım Dışı İstihdam Verileri

Varlık fiyatlarındaki pozitif seyir, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanındaki belirsizliklerin azalmasıyla şekillenirken, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verileri dikkatle izleniyor.

ABD'de Ekonomi Politikaları

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin 2017'de başlayan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini bildirdi. Bessent, enflasyonu düşürmeyi, düzenlemeleri azaltmayı ve vergi indirimlerini kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret Savaşının Etkileri

Analistler, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşındaki gerginliğin ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtiyor. Yatırımcılar, faiz oranlarına dair ipuçları için tarım dışı istihdam verilerini bekliyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelişmeler

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilirken, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları değerlendirilecek. Teknik analizlere göre, altının ons fiyatında 2.880 dolar direnci dikkat çekerken, 2.850 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.