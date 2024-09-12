Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti

Bugün altının gram fiyatı, 2.751 lira seviyesinden işlem görerek yükselişle güne başladı. Çeyrek altın 4.530 liradan, Cumhuriyet altını ise 18.070 liradan satılmakta.

Dünya Piyasalarında Dalgalı Seyir

Dün altının gram fiyatı, ons değerindeki düşüş ile 2.745 lira seviyesinden kapanmıştı. Ancak yeni güne yükselişle devam etmesi dikkat çekti. Saat 10:30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışa göre %0,2 değer kazandı.

Amerika ve Avrupa'dan Gelen Veriler

Dünya genelinde ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda olumlu bir hava hakim. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Analistler, enflasyon oranlarında öngörülen yavaşlamanın gerçekleştiğini belirtiyor ve çekirdek enflasyon gösterge verilerinin sert bir direnç gösterdiğini ifade ediyorlar. Ayrıca, Federal Rezerv’in (Fed) bu ayki toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığının azaldığına da dikkat çekiliyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Yurtiçindeki haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Avro Bölgesi'nin ECB faiz kararı ile birlikte ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları da izlenecek.

Teknik açıdan altının ons fiyatlarında 2.530 ve 2.550 dolar seviyelerinin direnç gösterdiği, 2.480 dolarda ise destek noktası olarak değerlendirildiği aktarılmakta.