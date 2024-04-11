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Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Piyasa uzmanı İslam Memiş zarar etmemek isteyen yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 11.04.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 18:56
Altın fiyatları pat diye düşüşe geçecek! Altın kahini net tarih verdi

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu hafta önemli uyarılarda bulundu. Borsa endeksi ve Bitcoin'de dalgalanmaların sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Bitcoin için 65-70 bin dolar aralığının kritik olduğunu ve bu seviyelerin altında düşüşlerin olabileceğini ifade etti.

Altın piyasasına odaklanan Memiş, ons altın ve gram altında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Ons altında 2.250-2.350 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini belirten uzman, düşüşlerin beklendiğini vurguladı. Gram altın yatırımcılarına ise ons fiyatını dikkatle izlemeleri ve 2.250 dolar karşısında gram altın fiyatının nasıl seyrettiğini değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulundu.

islam memiş altın

İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, bu hafta borsa ve altın piyasalarında yaşanabilecek düşüşler yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabilir. Ancak yatırımcıların piyasaları dikkatle takip etmeleri ve doğru stratejiler belirlemeleri önem taşıyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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