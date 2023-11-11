Altın fiyatları yere çakıldı! 11 Kasım 2023 gram altın kaç TL

Altın fiyatları güne sert düşüş ile başladı. Bakın gram altın kaç TL'ye tekabül ediyor... Akşam saatlerinde altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş piyasayı etkiledi. İşte 11 Kasım 2023 gram altın güncel fiyatı...

Altın fiyatları yere çakıldı! 11 Kasım 2023 gram altın kaç TL
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Altına yatırım yapan vatandaşları yakından ilgilendiren kritik son dakika gelişmesi duyuruldu. Gün içersinde 1809 TL seviyesine kadar yükselmiş olan gram altın dün akşam saatlerinde başlayan ani düşüş ile beraber 34 TL geriledi. Peki güncel çeyrek altın altın ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? İşte 10 - 11 Kasım 2023 güncel altın fiyatları...

11 KASIM 2023 ALTIN FİYATLARI 

Son dakika gelen kritik bilgilerle birlikte altın piyasasında dün akşam sert düşüşler yaşandı. Gram altın 1775 TL’ye kadar geriledi. İlerleyen saatler içersinde bir miktar yükselişe geçen gram altın, şu anda güncel olarak 1777 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor. Lakin bu durum altın yatırımcısını telaşlandırdı. Altının son durumu ne olacak? Tekrardan yükselişe geçecek mi? Güncel altın fiyatları 2023... İşte altın fiyatları ve piyasada son durum...

altın fiyatları 11 kasım 2023

ALTIN/ONS : En düşük 1.953,42, En yüksek 1.953,70    

ALTIN/GR SPOT: En düşük 1.777,36, En yüksek 1.777,64

CUMHURİYET ALTINI: En düşük 11.375, En yüksek 11.590

ZİYNET ALTINI: En düşük  11.375,08, En yüksek 11.590,21

GRAM ALTIN: En düşük  1.829,27, En yüksek 1.838,33

ÇEYREK ALTIN: En düşük 2.843,77, En yüksek  2.906,44

YARIM ALTIN: En düşük 5.669,77, En yüksek 5.812,88

ATA ALTIN: En düşük 12.146,58, En yüksek 12.455,11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI: En düşük 1.014,39, En yüksek 1.206,91    

22 AYAR BİLEZİK GRAMI: En düşük 1.662,69,En yüksek 1.761,47

GREMSE ALTIN:  En düşük  29.543,00, En yüksek  29.923,00

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