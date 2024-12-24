Altın Fiyatları Yükseliş Gösteriyor: Gram 2.970 Lira

Altın Fiyatları Yükseliyor

Yeni bir güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 2.970 lira seviyesine ulaştı. Dün, ons fiyatındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altın, %0,7'lik bir azalışla günü 2.946 liradan kapatmıştı.

Saat 10.10 itibarıyla yapılan güncellemelerle, gram altın fiyatı %0,8 artış göstererek 2.970 lira olarak belirlendi. Devam eden süreçte çeyrek altın 4.940 lira, cumhuriyet altını ise 19.670 lira üzerinden işlem görmeye başladı.

Noel Tatili Öncesi Piyasa Durumu

Altının ons fiyatı, tatil öncesi dönemde %0,4 değer kazancı ile 2.621 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl için olası gevşeme döngüsüne dair sinyalleri, risk iştahının sınırlı kalmasına yol açıyor. Bu durum, Noel tatili öncesinde piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, gevşeme sinyalleri sonrasında %4,59 seviyesine yükselirken, dolar endeksi %0,1 artışla 108,1'e ulaşarak geçtiğimiz hafta ulaştığı 2 yıllık zirveye yakın seyretmeye devam ediyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu; ancak yurt dışında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.650 doların direnç, 2.600 doların ise destek seviyesinde bulunduğu ifade edilmektedir.