Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram 3414 Lira, Çeyrek 5670 Lira

Altın Fiyatları Yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 liradan işlem görüyor. Dünkü kapanışta 3 bin 397 lira seviyesindeydi ve günü yüzde 0,9 artışla tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Bugün çeyrek altın 5 bin 670 lira, Cumhuriyet altını ise 22 bin 600 lira olarak satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 933 dolar ile yüzde 0,1 prim göstermiş durumda.

ABD Pazarındaki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin açıklamaları, piyasalarda iyimserlik yaratarak varlık fiyatlarını etkiliyor. Trump, karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir plan geliştirilmesini talep edip, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız" söyleminde bulundu.

Piyasa Beklentileri

Analistler, bugünkü iç piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketi ve konut satışları verileri ile birlikte yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. Altının ons fiyatında ise 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.