Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3.344 Lira Oldu

Altının Gram Fiyatı Yükseliyor

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Güncel veriler doğrultusunda altının gramı 3.344 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma'dan Bugüne Yükseliş Devam Ediyor

Cuma günü, ons fiyatındaki artışa paralel olarak gram altın fiyatı %0,4 değer kazanarak 3.308 lira ile günü tamamlamıştı. Bugün ise, saat 09.50 itibarıyla gram altın fiyatı %1,1 artış göstererek 3.344 lira seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.540 lira, Cumhuriyet altını ise 22.090 lira üzerinden satılmakta.

Ons Fiyatı Rekor Kırdı

Altının ons fiyatı, yeni günde rekorunu tazeleyerek %0,9 primle 2.887 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ticaret Savaşları Endişeleri Altın Fiyatlarını Destekliyor

Varlık fiyatları üzerinde etkili olan ABD'nin ek gümrük vergileri ile ilgili endişeler, karışık bir seyir izlenmesine neden olurken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanılmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, özellikle Kanada ve Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi.

Bu gelişmeler ışığında analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarını tetiklediğini belirtiyor. Ticaret savaşları endişeleri, güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarına destek sağladı.

Günün devamında yurt içindeki veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceği ifade ediliyor.

Teknik analizlerde altının ons fiyatının 2.900 dolar seviyesinin direnç, 2.860 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.