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Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: Gram 2.950 Lira

Altın fiyatları, gramı 2.950 liradan işlem görürken çeyrek altın 5.030 lira, Cumhuriyet altını ise 20.040 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:28
Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: Gram 2.950 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2.950 lira seviyesine ulaştı. Dün, ons fiyatındaki artış paralelinde değer kazanan gram altın, önceki kapanışa göre %0,4 artışla 2.931 liradan günü tamamladı. Bugün saat 10.15 itibarıyla gram altın, %0,7'lik bir primle 2.950 lira olarak işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5.030 lira, Cumhuriyet altını ise 20.040 lira seviyesinden satılmakta. Altının ons fiyatı ise %0,6 değer kazanarak 2.648 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Dünya genelindeki artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirim adımları, varlık fiyatlarında büyük oynaklığa neden oluyor. ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın kabinesi şekillenirken, siyasi belirsizliklerin azalması bekleniyor. Ancak, Trump'ın politikaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon mücadelesindeki potansiyel uyumsuzluklar, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

Öte yandan, dün açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Kasım tarihlerindeki toplantısına ait tutanaklarda, para politikasının görünümüne dair yorumlar dikkat çekti. Yetkililer, ekonominin maksimum istihdama yakın kalması durumunda, zaman içinde kademeli olarak daha nötr bir politika duruşuna geçilmesinin uygun olacağına işaret etti.

Piyasalarda, Fed’in aralık ayında politika faizini indireceği yönündeki beklentiler güçlenirken, bankanın gelecek ay %63 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörülüyor. %37 ihtimalle ise politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim harcamaları gibi önemli verilerin izleneceğini vurguladı. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2.700 dolar seviyesinin direnç, 2.600 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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