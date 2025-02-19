Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor: Gram Altın 3.422 Lira

Altın piyasalarında son gelişmeler dikkat çekiyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3.422 liradan işlem görüyor. Önceki gün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 3.420 liradan tamamladı. Bugün saat 09.55 itibarıyla gram altın, önceki kapanışın hemen üzerinde 3.422 lira düzeyinde yer alıyor.

Bu dönemde, çeyrek altın 5.750 lira, Cumhuriyet altını ise 22.910 liradan işlem görüyor. Tüm bunların yanında, altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2.931 dolardan satılmakta.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemleri, ticaret savaşlarının derinleşeceği endişelerini artırıyor. Bu durum, varlık fiyatlarında karışık bir seyir oluştururken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri sürerken, Trump'ın tarifelerle ilgili attığı adımlar piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ediyor. Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uygulayacağını duyurduğu ilave gümrük vergileri, küresel ticaret savaşlarının daha geniş bir alana yayılma riskini artırıyor. Ayrıca, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi de yatırımcı kararlarını etkilemekte.

Analistler, altının ons fiyatında son dönemde rekor seviyelerin görülmesiyle kar satışlarının yaşandığını, Trump'ın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Rusya ile daha fazla görüşme yapmayı kabul etmesinin ardından oluşan barış görüşmeleri beklentilerinin fiyatları baskıladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngilterede enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan, analistler altının ons fiyatında 2.900 dolar seviyesinin destek, 2.940 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.