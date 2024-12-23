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Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 3 Milyon 5 Bin Liraya Ulaştı

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin liraya yükseldi. Piyasalardaki son gelişmeleri aktarıyoruz.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:39
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogramı 3 Milyon 5 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatlarında Yeni Rekor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin lira seviyesine yükseldi. Bu gelişme ile birlikte, altın piyasasında işlem hacmi de dikkat çekici bir artış gösterdi.

Piyasa Verileri ve İşlem Hacmi

Haftanın ilk işlem gününde, standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 oranında bir artışla belirlenen bu seviyeye geldi. Cuma günü kapanış fiyatı 3 milyon lira seviyesindeydi. Piyasa verileri ise şöyle oluştu:

  • En Düşük Fiyat: 2 milyon 996 bin lira
  • En Yüksek Fiyat: 3 milyon 50 bin lira
  • Kapanış: 3 milyon 5 bin lira
  • Ağırlıklı Ortalama: 3 milyon 20 bin 183,17 lira
  • Toplam İşlem Hacmi: 1 milyar 995 milyon 670 bin 853,50 lira
  • Toplam İşlem Miktarı: 665,39 kilogram

Açık Piyasa Etkileri

Gün içerisinde Çakmakcı Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Anadolubank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler gibi kurumlar en fazla işlem yapan firmalar arasında yer aldı.

Türkiye'deki genel altın piyasası bu artışla, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Yatırımcılar, piyasada gerçekleşen bu dalgalanmaları yakından takip ediyor.

Sonuç

Altın fiyatlarının yükselmesi, piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar için yeni fırsatlar da sunuyor. Altın yatırımcıları ise bu trendin devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

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